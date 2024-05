Live Fiorentina-Napoli: pari del Napoli a Firenze. Europa lontana.(2-2; 8′ Rrhamani, 40′ Biraghi, 42′ Nzola, 56′ Kvara)

Fiorentina-Napoli al Franchi: serve fare bottino pieno per puntare alla Conference League. In tribuna c’è Spalletti con Domenichini

Pari del Napoli a Firenze: hanno fatto quel che hanno potuto gli azzurri oggi per fornire una buona prova nei confronti di una concorrente diretta, nel corso di questa stagione così deludente. Un punto che lascia i partenopei nel limbo della qualificazione per l’ultimo posto in Europa…

90′ + 5′ finisce 2-2

86′ Esce Kvaratskhelia ed entra Lindstrom.

84′ Ammonito Mandragora per aver fermato Kvaratskhelia in contropiede.

80′ Marchetti fischia un calcio di rigore per la Fiorentina. Nico Gonzalez serve Belotti che cade in area in contatto con Lobotka. Richiama il Var, l’arbitro va a vedere, non è penalty!

77′ cambi azzurri: entrano Ngonge e Raspadori, escono Simeone e Politano.

76′ Terracciano sbaglia il disimpegno, ne approfitta Politano che conclude sul primo palo ma trova la risposta del portiere viola in angolo

70′ ci prova il Cholito: poderosa discesa, conclusione fuori misura

67′ doppio cambio viola: escono Nzola e Kouamé per Belotti e Ikoné.

63′ Kvara favorisce la conclusione col mancino di Politano: palla che sbatte sul palo

59′ Gioco fermo, Nzola sposta Ostigard in elevazione che cade male poi si riprende

56′ Goooollllll di Kvaratskhelia!!!!! Il georgiano trasforma da calcio di punizione da 25 metri, concesso per un fallo su di lui (versante sinistro) parabola perfetta imprendibile! 2-2

48′ Nico Gonzalez prova il tiro a giro, Meret salva in tuffo. Sull’altro fronte è Kvara a sprecare da centro area il gol del pareggio.

21:53 inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo 2-1. Il Napoli segna all’inizio all’8′ con Rrhamani. Tiene in mano il pallino del gioco e spreca altre occasioni per 20 minuti circa. Poi la Fiorentina cresce lentamente e si riappropria della partita. La ribalta il due minuti. Azzurri anche stavolta poco reattivi.

42′ Raddoppio viola. Perde palla il Napoli nei pressi della propria area per opera di Nzola che infila nell’angolino

41′ Ammonito Kvaratskhelia

40′ Gol della Fiorentina. Sfortunato Lobotka, salva in difesa ma la palla gli finisce sul braccio. Calcio di punizione dal limite. Trasforma Biraghi, traversa, rete.

33′ le squadre lottano a centrocampo: duello serrato

26′ circa 10 minuti buoni della Fiorentina con Kouame, Biraghi e Beltran, la difesa azzurra fa buona guardia

15′ Almeno tre azioni buone del Napoli che accelera in avanti e da buona posizione spreca prima con Cajuste e poi con Kvara. Buone le progressioni di Mazzocchi

8′ Goooool !!! Kvara da calcio d’angolo scodella in mezzo per la testa di Rrhamani che insacca!

Ore 20:45: Partiti!

Le formazioni:

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Cajuste, Lobotka, Anguissa; Politano, Simeone, Kvrataskhelia. All. Calzona

