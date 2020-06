Live, Hellas Verona-Napoli (0-1 Milik 38′)

Live – Segui con noi la diretta testuale di Hellas Verona-Napoli. Gli azzurri fanno visita alla sorpresa del campionato: gli uomini di Juric.

Termina la prima frazione di gioco.

43′ Gran parata di Ospina su un improvviso sinistro dai 25 metri di Veloso.

38′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!! MILIK DI TESTA DOPO UN CALCIO D’ANGOLO BATTUTO ALLA PERFEZIONE DA POLITANO!!!!!

34′ Qualche scintilla tra le due panchine: tutto torna velocemente alla normalità.

29′ Il Verona prova a rendersi pericoloso con una conclusione di Di Carmine. Bravo Ospina che respinge.

25′ Cooling break: piccola pausa per permettere ai giocatori di dissetarsi.

22′ Clamorosa occasione per il Verona: una carambola fa arrivare il pallone a Verre a 20 centimetri dalla porta sguarnita: il calciatore del Verona, però, la mette alta.

18′ La prima occasione è del Napoli: bravissimo Zielinski a nascondere il pallone per poi calciare, bravissimo Silvestri a respingere.

11′ Il Verona prova a rendersi pericoloso dalla fascia destra. Bravo Koulibaly a vanificare.

6′ Si studiano le due squadre. L’Hellas effettua un pressing molto alto.

INIZIA LA GARA

Le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Riprende la Serie A di Hellas Verona e Napoli. Le due squadre si affrontano nella 28esima giornata del campionato. All’andata gli azzurri si imposero per 2-0 grazie ad una doppietta di Arkadius Milik.

Dopo la vittoria in Coppa Italia, gli uomini di Gattuso vogliono far bene anche in campionato per provare ad inseguire il sogno Champions.

