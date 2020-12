LIVE – Inter-Napoli 1-0 (72′ Lukaku): azzurri sconfitti immeritatamente

Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli; gli azzurri sono ospiti dei nerazzurri a San Siro. Per aggiornare premi F5 o clicca qui.

Un grande Napoli a San Siro esce sconfitto da San Siro. Gli azzurri hanno dominato per larghi tratti della partita, soprattutto nel secondo tempo e soprattutto dopo l’espulsione di Insigne. Una sconfitta ingiusta per il Napoli che meritava almeno il pareggio, se non la vittoria.

TERMINA IL SECONDO TEMPO! L’inter batte il Napoli per 1 a 0

91′ – PALO DEL NAPOLI CON PETAGNA! Azione partita sulla destra e Petagna trova il palo esterno. Gli azzurri meritano il pareggio!

4 minuti di recupero.

89′ – DI LORENZO VICINO AL GOL! Handanovic si fa trovare pronto sul suo palo ma Di Lorenzo era da solo e ha provato il tiro. Se passava la palla al centro era gol sicuramente!

87′ – Altro fallo su Politano e altro giallo per un giocatore nerazzurro. Poco dopo Skriniar arriva in ritardo su Lozano e rischia il secondo giallo che doveva starci. Lukaku sventa il pericolo su punizione del Napoli.

86′ – Sul calcio d’angolo Skriniar anticipa sul secondo palo e sventa il pericolo azzurro. Peccato!

84′ – Giallo per Skriniar, dopo che ha perso palla. Politano sulla punizione prova il tiro ma è di nuovo angolo per il Napoli. Altro cambio nell’Inter: fuori Young e dentro D’Ambrosio.

83′ – Doppio cambio per il Napoli. Fuori Mario Rui e Demme e dentro Ghoulam ed Elmas.

79′ – ALTRO MIRACOLO DI HANDANOVIC, QUESTA VOLTA SU POLITANO! Lozano supera De Vrij e mette dentro per Politano ma Handanovic si fa trovare pronto. Successivamente fallo su Mario Rui.

79′ – Giallo per Lukaku per fallo su Ospina.

Pare che l’espulsione diretta per Insigne sia stato per un vaff** diretto all’arbitro. Ma non è del tutto chiaro.

76′ – Cambio nell’Inter. Dentro Hakimi, fuori Lautaro.

74′ – Doppio cambio per il Napoli. Dentro Fabiàn e Politano, fuori Zielinski e Bakayoko.

72′ – Inter in vantaggio. Lukaku realizza il rigore.

69′ – Calcio di rigore per l’Inter per fallo di Ospina. Rosso diretto per Insigne per una parola rivolta all’arbitro, ma il capitano ribadisce che non l’ha detto.

68′ – AZIONE INCREDIBILE DEL NAPOLI con Insigne che batte quasi a porta vuota! Handanovic con un miracolo sventa il gol del capitano!

66′ – Palla fuori e cambio per l’Inter, Brozovic non ce la fa. Entra Sensi e fuori il centrocampista croato.

64′ – Punizione da posizione defilata per il Napoli, buona per una palla al centro dell’area dell’Inter. Doppio rimpallo e Handanovic blocca.

62′ – Lozano si divora il gol del vantaggio ma è tutto inutile per fuorigioco.

61′ – Gioco fermo per via dell’infortunio a Brozovic e riprende dopo quasi un minuto.

58′ – Lozano vola sulla destra e Brozovic è costretto a commettere fallo. Giallo per il centrocampista nerazzurro. Sulla punizione Lukaku butta in angolo. L’angolo però è sprecato dal Napoli.

53′ – Splendida azione del Napoli sull’asse Lozano-Insigne-Mario Rui. Il capitano del Napoli tira fuori.

52′ – Fallo di Brozovic su Demme e punizione per il Napoli. La difesa dell’Inter sventa il pericolo azzurro.

INIZIA IL SECONDO TEMPO! L’Inter dà il calcio d’inizio dei secondi 45 minuti

Un primo tempo dove gli azzurri hanno provato a costruire azioni pericolose tramite possesso palla e sfruttando i tagli di Lozano dietro la difesa dell’Inter. Per ora, però, non c’è stato il gol del vantaggio e risultato fermo sul pareggio senza gol.

FINISCE IL PRIMO TEMPO SULLO 0 A 0

44′ – Inter pericolosa ma Lautaro spinge Di Lorenzo ed è fallo per il Napoli.

40′ – Grande azione del Napoli sulla sinistra. Mario Rui, di tacco, trova Insigne che prova il tiro all’incrocio ma è ribattutto ed è angolo. Angolo battuto fuori con Insigne che prova il cross da fuori area ma finisce fuori.

37′ – Azione continua degli azzurri che sono entrati più volte nell’area di rigore dell’Inter. Manca però la giocata decisiva.

32′ – Azione pericolosissima del Napoli partita addirittura da Ospina! Lozano prova il tiro, ribattuto, su cui si avventa Zielinski e per poco non trova un gran gol! Peccato.

29′ – L’arbitro lascia troppo correre e Barella e Zielinski rimangono a terra per due falli subìti non fischiati.

27′ – Buon break di Koulibaly che recupera palla. Insigne prova il filtrante ma non passa. Calcio d’angolo per il Napoli dopo una bella azione di Lozano, con Mario Rui che accentra per Petagna ma la difesa dell’Inter sventa. Angolo che non risulta pericoloso.

22′ – Calcio d’angolo dell’Inter neutralizzato da Ospina in presa sicura.

18′ – Lozano pericoloso sulla destra ma un rimpallo favorisce l’intervento di Handanovic.

16′ – Lautaro Martinez ha la prima occasione da gol della partita. Fuori.

15′ – Esce Mertens per l’infortunio alla caviglia sinistra per l’azione precedente. Entra Petagna e prima finestra per sostituzioni utilizzata.

INFORTUNIO Mertens, nel corso dell’azione, si è fatto male alla caviglia. Non riesce ad alzarsi ed è molto probabile il cambio. Dries è a terra che piange.

11′ – Azione pericolosa del Napoli, con Mertens che mette una palla al centro dell’area ma la difesa dell’Inter sventa il pericolo.

9′ – Fallo di Gagliardini su Bakayoko. Punizione per il Napoli nella propria metà campo.

6′ – Napoli pericoloso con il taglio in profondità di Lozano dietro De Vrij. Purtroppo però non è efficace.

5′ – Due palle in profondità giocate male da entrambe le parti. Squadre ferme sullo 0 a 0.

1′ – Inter pericolosa con Young-Gagliardini sulla sinistra e Barella sulla destra. Calcio d’angolo per gli uomini di Conte ma c’è fallo di Skriniar su Demme con la palla in gioco e quindi fallo a favore del Napoli.

INIZIA IL PRIMO TEMPO! Il calcio d’inizio è degli azzurri!

20:40 – Le due squadre hanno terminato il riscaldamento e si preparano, negli spogliatoi, all’inizio del match.

Inter e Napoli, Gattuso e Conte, hanno deciso quale sarà l’undici titolare che scenderà in campo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Alle 20 e 45 ci sarà il calcio d’inizio del match che mette di fronte il Napoli all’Inter. Una sfida che può decidere chi sarà al secondo posto in classifica di Serie A; ancora una volta, purtroppo, Gattuso dovrà fare a meno di Osimhen mentre l’Inter deve rinunciare a Vidal e Sanchez.

Comments

comments