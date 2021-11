LIVE – Inter-Napoli 2-1 (17′ Zielinski, 24′ Calhanoglu, 44′ Perisic): terminato il primo tempo

Gentili lettori di 100x100Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli. Per aggiornare, premi F5 o clicca qui.

Finisce il primo tempo, con l’Inter in vantaggio per 2 a 1.

Gol del vantaggio nerazzurro, che arriva su calcio d’angolo. Perisic allunga la traiettoria che trova impreparato Ospina e trova il gol del 2 a 1.

42′ – Rischio del Napoli che perde palla, Barella tira ma trova Ospina pronto. Sulla ribattuta il tiro di un altro nerazzurro è in pratica un passaggio per il portiere colombiano.

Ammonito Calhanoglu.

38′ – Bella azione degli azzurri con Insigne che trova Anguissa al centro e quest’ultimo dà a Lozano sulla destra. Il Chucky crossa al centro e Osimhen stacca di testa, purtroppo la palla esce a lato.

Ammonito Rrahmani

33′ – Doppia azione pericolosa degli azzurri che sono andati vicini al gol del vantaggio ma nulla di fatto.

Calhanoglu calcia in maniera impeccabile e pareggio dell’Inter. 1 a 1.

23′ – l’arbitro Valeri, con OFR, assegna rigore per l’Inter per un mani di Koulibaly su tiro di Barella. Ammonito Kalidou ed anche Simone Inzaghi per le proteste.

18′ – Inter vicina al pareggio subito dopo essere passata in svantaggio.

GOOOOOOOOOOOOOOOLL! PIOTR INSACCA SOTTO LA TRAVERSA L’ASSIST DI INSIGNE E TROVA IL GOL DEL VANTAGGIO! 1 A 0 PER GLI AZZURRI!

Ammonito Osimhen.

6′ – Colpo di testa di Lautaro che finisce di poco oltre la traversa.

4′ – Punizione interessante per gli azzurri ma non è sfruttata a dovere e la palla finisce fuori.

Primo pallone giocato dai padroni di casa! Inizia Inter-Napoli!

17:55 – le squadre hanno concluso il riscaldamento e sono pronte per l’inizio della sfida.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.



L’occasione per gli azzurri è quella giusta, dato che il Milan ieri ha perso per 4 a 3 contro la Fiorentina. Con una vittoria ci sarebbe l’allungo proprio sui rossoneri, oltre a far aumentare il vantaggio proprio sui nerazzurri.

La ripresa del campionato per gli azzurri, guidati da Spalletti, vede il big match contro l’Inter di Inzaghi. Uno spartiacque decisivo per il campionato di entrambe. Il Napoli deve fare i conti anche con la positività di Politano, arrivata nella mattinata di ieri, e quella di Zanoli, con l’annuncio arrivato poche ore fa.

