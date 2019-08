LIVE – Juventus-Napoli: Mertens ci prova dal limite, di poco fuori

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera ed eccoci alla diretta testuale di Juventus-Napoli; per aggiornare la pagina, premere F5.

55′ – OCCASIONE NAPOLI. Ancora Mertens con un tiro a giro dal limite sinistro dell’area, Szczesny respinge in calcio d’angolo.

53′ – OCCASIONE JUVENTUS. Su azione sviluppata dalla destra, la palla arriva a Matuidi che tira da fuori area, Meret para in calcio d’angolo.

51′ – OCCASIONE NAPOLI. Mertens tira dal limite dell’area, palla che finisce di poco fuori.

48′ – Mertens prova un paio di volte a fare una finta per liberare il compagno dietro, ma non trova nessuno.

21:51 – COMINCIA IL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS-NAPOLI

Doppia sostituzione per il Napoli: Insigne lascia il posto a Lozano per un piccolo problema fisico, Mario Rui prende il posto di Ghoulam.

Il Napoli ha subito le giocate della Juventus e soprattutto i due gol subiti in pochi minuti. Si chiude il primo tempo con i bianconeri in vantaggio di due gol e gli azzurri che dovranno provare a recuperare la partita.

45′ – 3′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO

45′ – OCCASIONE NAPOLI. Mertens per poco non trova il pallone messo in mezzo dalla destra; su calcio d’angolo ribattuto, Insigne spara alto.

43′ – Oltre a Ghoulam anche Di Lorenzo ammonito. Sono due i giocatori azzurri ammoniti.

41′ – Fabian Ruiz recupera un buon pallone su Pjanic che spreca, lo recupera di nuovo ma Zielinski sbaglia il passaggio per Callejon.

39′ – AMMONITO GHOULAM per fallo su Douglas Costa.

36′ – Ghoulam ci prova da fuori area, ma il tiro finisce alto sopra la traversa.

32′ – OCCASIONE JUVENTUS. Khedira riesce a girarsi indisturbato al limite dell’area nella parte centrale e a fare un tiro che si stampa sulla traversa.

29′ – OCCASIONE JUVENTUS. Miracolo di Alex Meret su Sami Khedira, da solo in area dopo l’ennesima azione sulla destra. Di Lorenzo e Manolas in palese difficoltà.

28′ – Gli azzurri non riescono a reagire per accorciare il risultato.

24′ – Mertens si trova davanti a Szczesny, ma è fuorigioco.

23′ – Gioco fermo per qualche minuto per via di un infortunio occorso a Bonucci.

20′ – Koulibaly prova ad accorciare su calcio d’angolo ma trova Szczesny pronto.

18′ – Giocata di Higuain in area di rigore che salta Koulibaly e mette la palla all’incrocio. GOL JUVENTUS.

15′ – In ripartenza da calcio d’angolo, gli azzurri si fanno trovare impreparati ed è proprio Danilo a segnare. GOL JUVENTUS.

14′ – Cambio per la Juventus: De Sciglio esce per infortunio, entra Danilo.

13′ – OCCASIONE per gli azzurri: con una bella azione di prima, Ghoulam trova Insigne che passa ad Allan ed il brasiliano tira da fuori. Il portiere della Juventus si fa trovare pronto.

11′ – Buona uscita del Napoli su un’azione offensiva della Juventus ed Insigne che si procura il fallo.

8′ – Le squadre continuano a studiarsi in campo.

3′ – Occasione per la Juventus con Cristiano Ronaldo, Meret si fa trovare pronto.

20:47 – Juventus-Napoli: SI COMINCIA.

Riscaldamento terminato e squadre pronte a cominciare.

20:30 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Juventus-Napoli sta per cominciare; le due squadre si sfidano questo sabato sera con il Napoli che cerca la conferma per competere per lo scudetto. Carlo Ancelotti ha deciso di schierare Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam sulle fasce, mentre Sarri ha confermato gli undici della probabile.

