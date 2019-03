LIVE – La conferenza stampa di Ancelotti e Hysaj

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara di Europa League contro il Salisburgo.

Ancora il tecnico: “Dopo il Sassuolo non ho parlato con i ragazzi, eravamo tutti dispiaciuti perché volevamo fare una partita migliore, ma dobbiamo guardare avanti. È stata una gara deludente ma per fortuna siamo riusciti quantomeno a trovare il pareggio. Domani ci sarà una bella atmosfera, è uno stadio molto accogliente. Insigne? Uno sfogo comprensibile, sente di avere più responsabilità, è nato a Napoli e magari gli pesa che su di lui ci sia un’attenzione diversa: ma questo è nella normalità delle cose.

Hysaj: “Loro sono una squadra forte, noi dobbiamo cercare di fare una buona partita perché, a mio parere, con il nostro gioco possiamo toglierci belle soddisfazioni”.

Prende parola Ancelotti: “All’andata non mi sono piaciute le opportunità concesse negli ultimi minuti. Il Salisburgo, comunque, ha dimostrato le sue qualità, facendoci capire come sarà la partita di domani. Il 3-0 è un ottimo risultato, ma domani penseremo solo a dare il massimo e, se possibile, a vincere ancora. Se penso alla rimonta subita con il Deportivo? No, con i miei giocatori ho preparato la partita senza fare calcoli”.

17.46 Inizia, con un po’ di ritardo, la conferenza stampa.

17. 25 Il tecnico del Napoli sarà accompagnato dal terzino Elseid Hysaj.

