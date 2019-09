LIVE – Lecce-Napoli 0-2: Insigne segna il rigore bis, tesserati del Napoli costretti a lasciare le tribune dello stadio

Per aggiornamenti PREMI F5.

Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce. Domenica 22 settembre. Per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019-2020 in campo i padroni di casa del Lecce e il Napoli.

40′ – Il pubblico di Lecce non ha accettato che l’arbitro Piccinini facesse ripetere il rigore sbagliato da Insigne e ha contestato alcuni tesserati del Napoli presenti alle spalle della Tribuna Stampa costringendoli ad abbandonare lo stadio.

39′ – Insigne realizzare il rigore bis

39′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL

38′ – Insigne si fa parare il rigore da Gabriel ma il protiere leccese si è mosso con largo anticipo e l’arbitro lo fa ripetere.

38′ AMMONIZIONE LECCE – Il portiere Gabriel viene ammonito per essersi ammonito prima che Insigne calciasse il rigore.

36′ – RIGORE NAPOLI – Sospetto fallo di mano in area l’arbitro Piccinini lo rivede al Var e assegna il rigore, che sarà Insigne a calciare.

29′ – GOL NAPOLI – Llorente riceve palla in area e non perdona

29′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

23′ – AZIONE GOL NAPOLI – Insigne entra in area dalla sinistra e da posizione defilata impegna Gabriel in un difficile deviazione in angolo. SUlla battuta dalla bandierina Llorente colpisce di testa ma Gabriel compie un vero e proprio miracolo evitando il gol.

21′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Ghoulam per fermare una ripartenza commette fallo tattico e per lui scatta il giallo

15′ – Il primo tiro in porta è del Lecce con Farias…se tiro si può definire

ore 15:00 – Inizia l’incontro con il Napoli che batte il calcio d’inizio.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Napoli in maglia e calzettoni azzurri e pantaloncino bianco, Ospina indossa un completo interamente blu. Il Lecce in maglia giallorossa a strisce verticali su calzoncino blu, con l’ex Gabriel in completa tenuta verde.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

LECCE (4-3-2-1): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 37 Majer, 77 Tachtsidis, 10 Falco; 8 Mancosu, 23 Tabanelli, 17 Farias.

A disposizione: 22 Vigorito, 95 Bleve; 2 Riccardi, 3 Vera, , 6 Benzar, 14 Dumanci; 4 Petriccione, 85 Imbula; 11 Shakov,19 La Mantia, 30 Babacar, 32 Lo Faso, 9 Lapadula. All. Liverani.

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 12 Elmas, 20 Zielinski; 8 Fabiàn, 99 Milik, 24 Inisgne, 9 Llorente.

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis; 22 Di Lorenzo, 13 Luperto, 6 Mario Rui, 23 Hysaj; 70 Gaetano; 7 Callejon, 14 Mertens, 11 Lozano. All. Ancelotti.

La sestina arbitrale. ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì;

assistenti di linea: Galetto e Baccini;

IV uomo: Baroni;

addetto al VAR: Pasqua;

assistente al VAR: Cecconi.

