Live-Lecce-Napoli: azzurri al Via Del Mare per difendere il primato. Inizia il 2° tempo (1-0, 24′ Raspadori)

Live-Lecce-Napoli: Conte e i suoi uomini in campo a Lecce sostenuti da tutto il popolo azzurro

88‘ fuori Politano e Lukaku dentro Simeone e Ngonge

87′ Ci prova Politano, palla fuori

78‘ entra Billing per Raspadori

77‘ parte centrale del secondo tempo dove il Lecce preme

53‘ Non ce la fa Lobotka, dopo la botta nel primo tempo alla caviglia: dentro immediatamente Gilmour

52‘ Lukaku perde palla a ccentrocampo per il contropiede Lecce: Helgason calcia, il tiro viene deviato da Lobotka e Meret salva mettendoci una pezza

50′ Olivera dal corner aveva segnato ma il gol viene annullato per carica su Falcone

49′ Gioco fermo per soccorrere Falcone, giramento di testa per lui

19:14 inizia il secondo tempo

18:58 finisce il primo tempo con il Napoli avanti di un gol

50′ Lobotka a terra dolorante, Karlsson caduto su di lui a peso morto dopo aver perso palla.

45′ 8 minuti di recupero.

44′ Raspadori è a terra dolorante per essere stato colpito da Gaspar dopo il tiro.

43′ – NAPOLI sfiora il RADDOPPIO! McTominay recupera palla all’altezza della trequarti e serve subito Raspadori in area che incrocia col mancino e sfiora il palo. Nulla di fatto

38′ Calcio d’angolo battuto a rientrare sul primo palo dal Lecce, Gaspar anticipa tutti di testa e il suo tiro sbatte sulla traversa.

31′ Riprende il gioco al Via del Mare

29′ Cooling break: le due squadre si idratano visto il forte caldo

24′ Gooooooollllllll del Napoli!!!!! Fallo su Raspadori dal limite: è Jack dal limite a battere magistralmente il calcio di punizione per l’1-0 del Napoli!

12′ Si riprende a giocare dopo 6 minuti

7′ Caos al Via del Mare, lancio di oggetti e petardi in campo dei tifosi del Lecce. Gioco momentaneamente interrotto.

2‘ Napoli in gol ma annullato per fuorigioco. Politano si accentra e salta Pierret, tiro-cross rasoterra deviato da Lukaku in porta. Ma era fuorigioco di un niente del belga (controllo Var)

1′ palla alta di Spinazzola per Lukaku che tenta il tocco di prima per Raspadori. Falcone anticipa.

18.05 – PARTITI!

Minuto di silenzio per ricordare Fiorita: viene fatto in maniera speciale, le due squadre in cerchio nei pressi delle panchine e non a centrocampo. Tutti uniti in memoria del fisioterapista prematuramente scomparso.

Le formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Kristovic. All. Giampaolo

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Sansone, Helgason, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Coelho, Sala.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi

