Live-Lecce-Napoli: gli azzurri al Via del Mare per mantenere la vetta

Live-Lecce-Napoli: Conte ha scelto la formazione che sfiderà la squadra salentina diretta da Eusebio Di Francesco

7′ step on foot su Olivera, che resta a terra per un paio di minuti, poi si rialza

6′ studio da parte delle squadre, il Napoli detta il gioco

18.31 partiti!!!!

Le formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. A disp: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

