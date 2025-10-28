Live-Lecce-Napoli: inizia la ripresa. Milinkovic Savic para un rigore al Lecce, segna Anguissa per gli azzurri (0-1, 69′ Anguissa)

Live-Lecce-Napoli: Conte ha scelto la formazione che sfiderà la squadra salentina diretta da Eusebio Di Francesco
77′ Doppio cambio per il Lecce: fuori Berisha e Coulibaly, dentro Maleh e Pierret
69′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLL PUNIZIONE DI NERES DAL LIMITE DESTRO, TESTA DI ANGUISSA….0-1 NAPOLI
65′ Cambio per il Lecce: fuori Banda, dentro Ndri.
62′ Giallo per Ramadani.
60′ entrano Spinazzola Hojlund e McTominay per Politano Luca e Olivera
53′ Presunto fallo di mano di Juan Jesus in area di rigore, dopo controllo Var l’arbitro concede il rigole per il Lecce. Para Milinkovic Savic, debole il rigore battuto da Camarda. Si resta sullo 0-0
47′ entra Neres per Lang
19:35 Inizia la ripresa. Nel Lecce Morente al posto di Pierotti
45′ + 2′ finisce il primo tempo senza gol. Lecce attento a non subire. Napoli che ancora non ha affondato il colpo
39′ Altra entrata dura di Pierotti, fallo su Noa Lang che zoppica per un po’
35′ Palla buona per gli azzurri, tiro di Olivera respinto da Falcone
29′ azione di Lang: sugli sviluppi palla comoda per Politano in corsa che manda fuori
25′ azione in attacco del Lecce, fuori la conclusione di Berisha. Ammonito Olivera per fallo
16′ occasione Napoli, Politano indirizza il tiro a giro verso la porta, trova Lucca sulla traiettoria..fondo
15′ occasione prima per Lucca, poi per Olivera di testa, nulla di fatto
12′ tiro da fuori di Gilmour deviato in angolo
7′ step on foot su Olivera, che resta a terra per un paio di minuti, poi si rialza
6′ studio da parte delle squadre, il Napoli detta il gioco
18.31 partiti!!!!
Le formazioni:
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. A disp: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.