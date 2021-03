LIVE – Milan-Napoli (0-0)

LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Milan-Napoli: posticipo domenicale della ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

Inizia la ripresa.

Termina la prima frazione di gara.

29’ Clamorosa occasione per il Napoli: Insigne serve benissimo Zielinski che non trova la porta per centimetri.

25’ Ammonito Maksimovic per un fallo su Tonali.

16’ Grande imbucata di Di Lorenzo che mette Zielinski davanti a Donnarumma. Il portiere rossonero para molto bene.

14’ Insigne calcia dalla sua mattonella ma la conclusione viene deviata. Blocca Donnarumma.

3’ Occasione per Leao: bravo Ospina a respingere.

INIZIA LA GARA!!!

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, G., Tătărușanu, Kalulu, Kjær, Díaz, Hauge, Meïte, Saelemaekers, Rebić. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

