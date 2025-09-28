Serie A

Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 ma vince (2-1, 3′ Saelemaekers; 31′ Pulisic; 59′ De Bruyne)

milan napoli

Serie A: il Napoli di Conte a San Siro in emergenza, prova  a consolidare il primato

90′ + 7′  di recupero non bastano per pareggiare la gara. L’assedio azzurro non è bastato.

91′ Neres coglie l’incrocio dei pali con un tiro pazzesco

88′  Destro di Lang smorzato da Athekame

79′  Fuori Tomori, dentro De Winter. Dentro anche Loftus-Cheek, fuori Fofana

76′  Dentro Lang, fuori Politano

75′ Azione prolungata del Napoli, cross di Politano stacca Di Lorenzo ma la palla finisce alta

72′  Fuori De Bruyne, McTominay ed Højlund, dentro Lucca, Neres ed Elmas

68′  Fuori Saelemaekers Gimenez, dentro Leao e Athekame

59′ GOOOLLLLLL SEGNA DE BRYUNE 2-1

58′ Fuori Pulisic, dentro Bartesaghi

54′ Penalty per il Napoli, McTominay e Anguissa vanno entrambi di testa sulla palla, Maignan respinge, Di Lorenzo atterrato da Estupiñán, espulsione per lui!

52′  Napoli molto aggressivo, arretra il Milan

21:51 Inizia la ripresa

45′ + 1′ finisce il primo tempo, Napoli ingenuo, sotto di due gol con due zampate chirurgiche del Milan. Sterile il possesso palla del Napoli

43′  Cross ottimo di Politano, Anguissa di testa …palla  out.

37′ Tomori colpisce McTominay in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre.

31′ Pavlovic serve Fofana all’interno dell’area, si gira e serve Pulisic che da due passi batte Meret (complice il tacco di Juan Jesus)

22′ il Napoli tiene palla e campo, prova a costruire per finalizzare

11′ Reazione Napoli, Politano sulla destra, cross per la testa di Guturierrez, respinge Maignan, poi ci prova McTominay

3′ Pulisic galoppa sul lato sinistro, salta Marianucci,  palla in mezzo per Saelemaekers ed subito 1-0 per il Milan.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All. Conte

