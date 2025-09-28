Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 ma vince (2-1, 3′ Saelemaekers; 31′ Pulisic; 59′ De Bruyne)

Serie A: il Napoli di Conte a San Siro in emergenza, prova a consolidare il primato
90′ + 7′ di recupero non bastano per pareggiare la gara. L’assedio azzurro non è bastato.
91′ Neres coglie l’incrocio dei pali con un tiro pazzesco
88′ Destro di Lang smorzato da Athekame
79′ Fuori Tomori, dentro De Winter. Dentro anche Loftus-Cheek, fuori Fofana
76′ Dentro Lang, fuori Politano
75′ Azione prolungata del Napoli, cross di Politano stacca Di Lorenzo ma la palla finisce alta
72′ Fuori De Bruyne, McTominay ed Højlund, dentro Lucca, Neres ed Elmas
68′ Fuori Saelemaekers Gimenez, dentro Leao e Athekame
59′ GOOOLLLLLL SEGNA DE BRYUNE 2-1
58′ Fuori Pulisic, dentro Bartesaghi
54′ Penalty per il Napoli, McTominay e Anguissa vanno entrambi di testa sulla palla, Maignan respinge, Di Lorenzo atterrato da Estupiñán, espulsione per lui!
52′ Napoli molto aggressivo, arretra il Milan
21:51 Inizia la ripresa
45′ + 1′ finisce il primo tempo, Napoli ingenuo, sotto di due gol con due zampate chirurgiche del Milan. Sterile il possesso palla del Napoli
43′ Cross ottimo di Politano, Anguissa di testa …palla out.
37′ Tomori colpisce McTominay in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre.
31′ Pavlovic serve Fofana all’interno dell’area, si gira e serve Pulisic che da due passi batte Meret (complice il tacco di Juan Jesus)
22′ il Napoli tiene palla e campo, prova a costruire per finalizzare
11′ Reazione Napoli, Politano sulla destra, cross per la testa di Guturierrez, respinge Maignan, poi ci prova McTominay
3′ Pulisic galoppa sul lato sinistro, salta Marianucci, palla in mezzo per Saelemaekers ed subito 1-0 per il Milan.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All. Conte