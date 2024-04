Live-Monza-Napoli: la ribalta il Napoli nella ripresa (2-4; 9′ Duric; 55′ Osimhen, 57′ Politano, 60 Zielinski, 63′ Colpani, 69′ Raspadori)

Live-Monza-Napoli: Nonge, Kvara, Zielinski e Olivera in campo dal 1′

69′ GOOOOOOLLLLL del NAPOLIIIIIIIII Osimhen serve Di Lorenzo che tira… Di Gregorio respinge ma è pronto RASPADORI a mettere in rete!!! 2-4

63′ Accorcia il Monza! Colpani parte dalla destra, si accentra e con un gran tiro a giro firma il 2-3! Meret nulla può.

61′ GOOOOLLLLLLLL DI ZIELINSKI!!!!!!!!!!! Azione insistita di un Napoli che con orgoglio vuole mostrare di che pasta è fatto. Zielinski, come Politano, fa una prodezza, il suo tiro dal limite sbatte sotto la traversa e si insacca per l’1-3

58′ GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL!!!! POLITANOOOOOOOO Zielinski prova il sinistro dal limite, la palla respinta si impenna, Politano si coordina e di sinistro trova un gol assurdo, un eurogolllll nel sette. Il Napoli la ribalta in due minuti. 1-2

56′ OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOL!!! Cross di Anguissa dalla destra, il nigeriano vola più in alto che può e di testa firma il pari! 1-1

54′ per il Napoli esce Ngonge, entra Politano.

54′ Nel Monza Akpa Akpro e Zerbin, entrano Ciurria e Bondo.

48′ Ngonge riceve in area: il suo tiro entra in porta nonostante il tocco di Di Gregorio ma l’arbitro annulla per fuorigioco

46′Akpa Akpro atterra Lobotka e viene ammonito

16.10 – INIZIA LA RIPRESA, Osimhen è in campo.

Primo tempo, Napoli sotto di un gol. Mentre prova ad organizzarsi per fare la partita, la squadra di Calzona subisce gol alla prima occasione. Ha 35 minuti per recuperare, ma spesso non riesce a finalizzare, sbaglia l’ultimo passaggio o viene murato. Ed è così che la mole di lavoro prodotta risulta inutile.

45′ + 4′ finisce il primo tempo con Osimhen a terra, caduto male in area, vedremo nella ripresa se rientrerà regolarmente

45′ Kvaratskhelia si accentra e riesce a tirare: sceglie la potenza ma non la precisione, destro fuori di tanto

41‘ Ammonito Ngonge, interviene per evitare una ripartenza, diffidato e salterà il Frosinone

40′ Ancora azione da gol per il Napoli. Osimhen si avventa sul pallone e viene anticipato da Di Gregorio che, tuttavia, regala la palla a Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli batte a colpo sicuro ma viene chiuso bene dalla difesa.

33′ Napoli recrimina un rigore non assegnato a Ngonge che cade in area nel contrasto con Zerbin. Dopo il check con il Var, l’arbitro decide di far proseguire. L’ex arbitro Marelli a DAZN avrebbe concesso il rigore

27′ Infortunio alla caviglia per Dani Mota che esce: al suo posto entra Maldini.

25′ Anguissa per Ngonge che ha spazio davanti a se. Entra in area a calcia: tiro deviato in angolo.

16 ‘ Angolo per il Napoli dopo un tentativo di incursione di Kvaratskhelia fermato da Izzo. Sugli sviluppi, Di Lorenzo ha l’occasione del pari ma calcia alto oltre la traversa

9′ GOL DEL MONZA. Alla prima azione offensiva Zerbin dalla sinistra crossa al centro per Duric che di testa sovrasta Juan Jesus e insacca

1′ Napoli in attacco, scontro tra Anguissa e Gagliardini alla tre quarti, il centrocampista azzurro resta a terra per un minuto, entra lo staff medico, si rialza. Riprende il gioco con un calcio di punizione per il Napoli nulla di fatto. Buon approccio degli uomini di Calzona

15:00 Partiti

Le formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Gagliardini, Akpa Akpro; Colpani, Mota, Zerbin; Djuric. All: Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamni, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Francesco Calzona.

