LIVE – Napoli-Anaunia: Koulibaly sarà il capitano. Mario Rui il vice

Gentili lettori di 100×100 Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della prima amichevole del Napoli della stagione 2021/22. Per aggiornare, premi F5.

Poco fa anche il Napoli è entrato in campo per il riscaldamento. Koulibaly sarà il capitano mentre Mario Rui il vice.

A breve le squadre saranno in campo per il fischio d’inizio, fissato per le 17 e 30. La Bassa Anaunia è già in campo per il riscaldamento pre-partita.

La formazione ufficiale della Bassa Anaunia, avversaria degli azzurri, è la seguente:

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer; Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo. Panchina: Depretis, Tomasi, Cattani, Giacomo Tanel, Bonn, Delfovo, Luca Tanel, Tenaglia, Pedò, Stonfer. All. Coslop.

Poco fa si è venuti a conoscenza della prima formazione ufficiale di Luciano Spalletti, alla sua prima gara da nuovo allenatore del Napoli. Formazione che potete leggere di seguito:

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. Panchina: Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrahmani, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano.

Quarto giorno di ritiro a Dimaro per gli azzurri e prima amichevole del ritiro pianificato fino al 25 luglio quella che comincerà a breve sul campo di Carciato. Tanta attesa per la prima partita ufficiale come allenatore del Napoli di Spalletti.

