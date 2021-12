LIVE – Napoli-Atalanta (0-1 7′ Malinovskyi): ospiti in vantaggio

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, anticipo del sabato sera di questa giornata di Serie A. Per aggiornare premi F5.

12′ – Il Napoli sfiora il pareggio con una grande azione sulla sinistra. Mario Rui crossa rasoterra ma due azzurri non riescono a spingere la palla in rete che finisce di poco fuori.

7′ – L’Atalanta passa in vantaggio con Zapata che trova Malinovskyi al centro e quest’ultimo batte a botta sicura Ospina.

4′ – Bella azione degli azzurri sulla destra con Lozano che trova Mertens al centro, ma il tiro è ribattuto.

3′ – Azzurri pericolosi in pressing con Mertens che portano il portiere dell’Atalanta ad un rinvio non facile per Musso.

Primo pallone toccato dagli azzurri. Si parte!!

20:40 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte per la sfida.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas. All. Spalletti

Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas. All. Spalletti ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskiy, Zapata. All. Gasperini.

Spalletti deve fare i conti con tante assenze nelle sue fila a causa dei molti infortuni per questa partita, tra cui ci sono da considerare le defezioni di Koulibaly, Fabiàn e Insigne dopo l’ultima partita. Il mister ha cambiato volto al suo Napoli, passando al 3-4-3, per questa sera.

Comments

comments