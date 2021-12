RILEGGI LIVE – Napoli-Atalanta (2-3 7′ Malinovskyi, 40′ Zielinski, 47′ Mertens, 66′ Demiral, 72′ Freuler): sconfitta per gli azzurri al Maradona

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, anticipo del sabato sera di questa giornata di Serie A. Per aggiornare premi F5.

Il Napoli non riesce a trovare il gol del pari dopo essere andato in vantaggio per 2 a 1. La dea rimonta e passa per 3 a 2. Gli azzurri scivolano al terzo posto in classifica, con il Milan primo e l’Inter seconda.

Finita! L’Atalanta trova la vittoria per 3 a 2 sul Napoli

93′ – PETAGNA! Dopo una splendida azione di Politano ed il primo tiro ribattuto, Andrea Petagna prova a pareggiare ma il tiro finisce di poco sopra la traversa!

91′ – Elmas trovato in profondità ma non riesce a trovare il momento per tirare e non conclude l’azione.

4 minuti di recupero.

89′ – Ounas buca centralmente la difesa atalantina ma non riesce a sfruttare lo spazio che si è creato. Nulla di fatto.

87′ – Sulla punizione azzurra Musso respinge ma ci sono proteste per un possibile rigore. Per l’arbitro, invece, non c’è nulla. Punizione per l’Atalanta, anzi.

Giallo per Djimsiti che ha commesso fallo su Politano.

Cambio per il Napoli. Out Malcuit tra gli applausi, tornato questa sera titolare dopo l’infortunio, ed entra Politano, accolto anche lui da applausi!

84′ – Brutta palla persa da Petagna dopo che il Napoli era riuscito a liberare, il tiro di Hateboer però esce fuori.

Doppio cambio per l’Atalanta. Escono Maehle e Zapata ed entrano Muriel e Djimsiti.

77′ – Gli azzurri ci riprovano a pareggiare la partita ma il tiro finisce sopra la traversa.

76′ – Tiro molto pericoloso di Malcuit defilato a destra, con Musso costretto a mettere in calcio d’angolo. Il Napoli ci prova ad acciuffare il pari!

Cambio per l’Atalanta. Malinovskyi lascia il posto a Pasalic.

72′ – L’Atalanta passa in vantaggio con Freuler.

Doppio cambio nel Napoli. Lozano e Mertens out, dentro Ounas e Petagna.

66′ – Pareggio dell’Atalanta con Demiral.

65′ – OSPINA!! Il colombiano sventa un pericoloso colpo di testa di un giocatore dell’Atalanta dopo la punizione battuta. Grande parata!

Anche Malcuit prende un cartellino giallo.

60′ – Rigore per l’Atalanta per un presunto tocco di mano di un azzurro che l’arbitro va a rivedere al Var. Dopo averlo rivisto l’arbitro decide di non concedere il calcio di rigore!

Giallo per Rrahmani.

Cambio per il Napoli, fuori Lobotka ed entra Demme. Anche Gasperini fa il primo cambio, dentro Ilicic al posto di Pessina.

52′ – Atalanta vicina al pareggio con Zapata che di testa prende palo pieno. Calcio d’angolo per la formazione ospite e su quest’ultimo il colpo di testa del giocatore della dea finisce di poco alto sopra la traversa.

Il Maradona è una vera e propria bolgia! Tutti i tifosi intonano cori d’incitamento per gli azzurri!

47′ – GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!! MERTENS!! Il belga buca la difesa dell’Atalanta in profondità e, da solo, batte Musso! SUBITO 2 A 1 PER IL NAPOLI!!

46′ – Primo cambio nell’Atalanta. E’ rimasto negli spogliatoi Zappacosta, fuori per scelta tecnica. Dentro Hateboer.

Napoli-Atalanta riparte! Il primo tocco è della squadra di Gasperini

Napoli un po’ in difficoltà nella prima metà del primo tempo, con l’Atalanta che trova il gol del vantaggio. Gli azzurri non demordono e a cinque minuti dalla fine trovano il pareggio.

Finisce sull’1 a 1 il primo tempo, senza minuti di recupero!

44′ – Grande palla riconquistata da Mario Rui che trova Lozano sulla destra. Il Chucky passa a Zielinski e, poi, la palla arriva a Elmas. Il macedone, quindi, prova il tiro da fuori area ma finisce fuori.

40′ – PAREGGIO AZZURRO!! Lozano trova Malcuit che si sovrappone e quest’ultimo crossa in mezzo per Zielinski. Il primo tiro è ribattuto ma il secondo entra in rete. PIOTR PAREGGIA!

38′ – Azione molto pericolosa dell’Atalanta con Freuler e Maehle; quest’ultimo crossa al centro rasoterra ma Zapata non trova la palla. Sulla riconquista, l’Atalanta riesce a trovare un calcio di punizione sventato dagli azzurri.

35′ – Malcuit prova a rendersi pericoloso sulla destra ma il cross, basso e centrale, viene rinviato dai giocatori dell’Atalanta.

30′ – Lozano trovato centralmente in profondità in modo perfetto che calcia verso la porta difesa da Musso. Quest’ultimo riesce a sventare il pericolo. Il Napoli si è avvicinato al pari.

29′ – Ribaltamenti di fronte continui, con l’Atalanta prima ed il Napoli poi che si rendono pericolosi.

27′ – Atalanta pericolosa in ripartenza, con Zapata che porta palla fino al limite e trova Zappacosta da solo. Il tiro di quest’ultimo è respinto da Ospina e Zapata ci prova di testa. David blocca la palla senza problemi.

23′ – Fischiato fallo di Zielinski dopo che gli azzurri avevano recuperato palla. Sulla punizione tiro pericoloso di Pessina che finisce di poco a lato.

19′ – L’Atalanta attacca in profondità la difesa del Napoli e prova a battere Ospina, ma il portiere azzurro para senza troppi problemi.

18′ – Brutta palla persa da Malcuit dopo che il Napoli l’aveva recuperata, l’Atalanta ci provada fuori area ma il tiro va oltre la porta.

Giallo per Malinovskyi.

17′ – L’Atalanta si porta di nuovo in attacco e conquista un calcio d’angolo che però non risulta pericoloso.

12′ – Il Napoli sfiora il pareggio con una grande azione sulla sinistra. Mario Rui crossa rasoterra ma due azzurri non riescono a spingere la palla in rete che finisce di poco fuori.

7′ – L’Atalanta passa in vantaggio con Zapata che trova Malinovskyi al centro e quest’ultimo batte a botta sicura Ospina.

4′ – Bella azione degli azzurri sulla destra con Lozano che trova Mertens al centro, ma il tiro è ribattuto.

3′ – Azzurri pericolosi in pressing con Mertens che portano il portiere dell’Atalanta ad un rinvio non facile per Musso.

Primo pallone toccato dagli azzurri. Si parte!!

20:40 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte per la sfida.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas. All. Spalletti

Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas. All. Spalletti ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskiy, Zapata. All. Gasperini.

Spalletti deve fare i conti con tante assenze nelle sue fila a causa dei molti infortuni per questa partita, tra cui ci sono da considerare le defezioni di Koulibaly, Fabiàn e Insigne dopo l’ultima partita. Inoltre, il mister ha cambiato volto al suo Napoli, passando al 3-4-3, per questa sera.

Comments

comments