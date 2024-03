Live-Napoli-Atalanta: inizia la ripresa, doppio palo del Napoli (0-2, 26′ Miranchuk; 45′ Scamacca)

Live-Napoli-Atalanta: il confronto al Maradona, tra Calzona e Gasperini. Due squadre che rincorrono un posto in Champions

55′ Clamoroso doppio palo del Napoli: Zielinski calcia al volo di collo esterno, trovando il palo interno. Palla ancora in gioco: tiro di Lobotka deviato da Osimhen, nuovo palo!

54′ – Ammonito Kolasinac, per aver fermato Mario Rui lanciato in contropiede.

51′ Riesce a proseguire Ngonge, riprende il match.

50′ Gioco fermo: Ngonge è a terra dopo aver subito una pallonata sul volto ma riprende la gara

46′ Doppio cambio Napoli nell’intervallo: Calzona inserisce Ngonge e Zielinski, escono Raspadori e Traoré.

13:34 inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo. L’Atalanta appare più consapevole delle propria possibilità e dell’importanza dell’obiettivo: raggiungere un posto in zona Champions. Il Napoli troppo evanescente e prevedibile. Il solo Osimhen poco può fare, e la buona sorte non accompagna gli azzurri

45′ Raddoppia l’Atalanta. Scamacca liberato al limite dell’area trova il rasoterra giusto che si infila alla destra di Meret

32′ Ottimo Meret in salvataggio. Pasalic solo in area ma con una grandissima uscita Meret gli estirpa il pallone dal piede, sugli sviluppi Meret anticipa anche Miranchuk in uscita

29′ Anguissa per Osimhen che calcia ma trova pronto Carnesecchi. Sulla respinta Politano a porta vuota, il suo rito viene intercettato da Scalvini.

26′ Gol dell’Atalanta. Lo specchio della stagione. Azzurri che non concretizzano e avversari che in una azione confusa, grazie anche ad una disattenzione difensiva del Napoli, sotto rete a pochi passi da Meret si ritrovano la palla tra i piedi. Miranchuk sigla lo 0-1

17′ Napoli in crescita dopo qualche incertezza iniziale riesce a costruire di più e a rendersi pericoloso in avanti con Osimhen

3′ Palo Atalanta. Imbucata di Pasalic per Miranchuk apre il piatto destro e colpisce il palo

12:30 partiti!

12:25 giocatori in campo. Azzurri tutti in ginocchio per dire No al Razzismo

Le formazioni: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

ATALANTA i(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, ZAppacosta; Pasalic; Miranchuk; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

