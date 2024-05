LIVE: NAPOLI-BOLOGNA: ripresa in corso. Ancora troppo poco da parte del Napoli (0-2, 10′ Ndoye, 12′ Posch)

Napoli in campo per il match contro il Bologna allo Stadio Maradona: fischio d’inizio alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A

81′ Triplo cambio nel Napoli: fuori Anguissa, Olivera e Kvaratskhelia, dentro Traorè, Mazzocchi e Simeone.

72′ Cambio nel Bologna: fuori Zirkzee, dentro Castro.

72′ Per il Bologna dentro Castro e Fabbian per Zirkzee e Urbanski.

72′ Raspadori al posto di Cajuste e cambio modulo per il Napoli (4-2-3-1)

71′ Ammonito Lucumì, per aver fermato irregolarmente Cajuste lanciato in ripartenza

70′ L’azione più pericolosa. Ngonge libera Osimhen davanti alla porta: il nigeriano incrocia il destro. Ravaglia devia miracolosamente con le unghie.

66′ Saelemaekers imbuca per Zirkzee che incrocia col mancino rasoterra: Meret salva di piede

62′ Primo cambio di Calzona: entra Ngonge per Politano.

54′ Politano autore di un mancino sul primo palo forte e insidioso ma Ravaglia respinge

52′ Anguissa raccoglie una respinta ci prova al volo da buona posizione: palla altissima

47′ Ammonito Cajuste, per un intervento su Odgaard.

19:01 inizia il secondo tempo. Nessun cambio

45’+1′ Termina il primo tempo. Cosa salvare di questo Napoli? Nulla. Va sotto di due gol nei primi 12 minuti e si prende pure il lusso di sbagliare un calcio di rigore per riaprire la partita! Svogliato, disordinato, mai particolarmente pericoloso. Lezione di calcio a Napoli di Thiago Motta.

33’Kvaratskhelia giallo per proteste: il georgiano aveva subito fallo di Posch, non rilevato

28′ Lobotka serve Osimhen in campo aperto ma il nigeriano è in offside

27′ Corner di Politano, Olivera stacca di testa: palla di poco sopra la traversa

21′ Fallisce il penalty Matteo Politano, si fa parare il tiro da Ravaglia

19′ Calcio di rigore per il Napoli! Azione concitata: Osimhen anticipa Freuler che lo sgambetta

12′ Raddoppio ospite! Calcio d’angolo battuto da Urbanski, Calafiori fa da sponda per Posch che sul secondo palo va in porta. Anche per lui è il primo gol nella massima serie

10′ Bologna già in vantaggio. Tiro di Zirkzee ribattuto, cross di Odgaard per Ndoye, che di testa appoggia in rete. Primo gol in serie A per lui

Ore 18:00: Partiti!! (Le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per la tragedia sul lavoro di Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove 5 operai hanno perso la vita)

Ore 17:57: squadre schierate in campo

Stavolta non c’è sold-out al Maradona, complice una stagione del Napoli tutt’altro che felice. Circa 35mila spettatori. Cantano i tifosi del Bologna nella tribuna ospiti. 23 gradi quest’oggi a Fuorigrotta.

17.50 Francesco Calzona a Dazn: “Abbiamo lavorato su tutte e due le fasi e abbiamo lavorato bene. Sono contento perché ultimamente sto vedendo molto impegno e molta applicazione, per cui sono fiducioso”.

Formazioni Ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. All. Thiago Motta.

Comments

comments