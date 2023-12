LIVE – Napoli-Braga: vincono gli azzurri e passano agli ottavi di Champions! (2-0; 9′ Saatci aut.; 33′ Osimhen)

LIVE – Napoli-Braga: il 6° e ultimo incontro decide la qualificazione della seconda squadra del girone C dopo il Real Madrid. Passa il Napoli!



Prestazione positiva del Napoli: gli azzurri gestiscono agevolmente la gara e chiudono la partita già nel primo tempo mettendo a segno due gol. Gli avversari hanno creato qualche occasione ma la superiorità della squadra di Mazzarri è apparsa evidente da subito. Gara convincente di Natan come terzino (suo il grande assist ad Osimhen) e solito Victor imponente nei confronti della difesa avversaria. Passaggio del turno meritato, il Napoli è agli ottavi di Champions.

81′ Terzo cambio Braga: esce Gomez, entra Mendes

80′ il Braga colpisce un palo! La conclusione da fuori area di Horta finisce sul palo

72′ Discesa in velocità di Kvara che tira a botta sicura: Matheus gli nega il gol e manda in angolo

71′ Avvicendamento nel Napoli anche tra Juan Jesus e Leo Ostigard

69′ Per il Braga: esce Zalazar, entra Al Musrati.

68′ Escono per il Napoli Osimhen e Lobotka, dentro Raspadori e Osimhen

64′ Occasione d’oro per il Napoli costruita da Osi: palla in piena area, prima Anguissa centra il portiere, poi sulla respinta liscio dello stesso Osimhen. Peccato per gli azzurri!

59′ Primi cambi per il Napoli. Escono Politano e Zielinski, entrano Elmas e Cajuste

52′ Idem come prima ci riprova Politano dalla distanza a giro: para Matheus

46′ Politano! Il suo tiro a giro forte e preciso viene deviato dal portiere in angolo

Inizia la ripresa!!!!

45’+1′ termina il primo tempo. Napoli-Braga 2-0. Azzurri padroni della gara senza troppa fatica. Vantaggio meritato.

44′ Moutinho serve Bruma al limite dell’area, conclusione centrale, blocca Meret.

33′ GOOOOOLLLLLLLLLLL !!!!! Discesa di Natan sulla sinistra: salta l’uomo e si avvia con velocità verso l’area avversaria: vede Victor Osimhen al centro e lo serve con precisione. Da due passi l’attaccante nigeriano insacca! 2-0

30′ Azione insistita del Napoli, la sfera arriva a Zielinski che da posizione ravvicinata trova l’opposizione in angolo di Matheus

24′ Meret para una conclusione dalla distanza di Horta che fa partire un destro potentissimo: palla in angolo sopra la traversa

19′ Ammonito Banza per fallo su Rrahmani.

17′ Qualche bella azione del Napoli che si sviluppa sul versante sinistro sull’asse Natan-Kvara ma nulla di fatto

9′ va in gol il Napoliiiiiiii per la precisione autogol di Saatci che commette un errore su un cross in area di Politano imbeccato da Di Lorenzo. Il giocatore del Braga devia la palla verso la propria porta e carambola in rete. 1-0

4′ Primi minuti in cui il Braga si rende già pericoloso. Bruma, che da distanza ravvicinata tira fuori.

Ore 21:00 Partiti!

Note: Osimhen gioca dal 1° minuto, Confermato nel ruolo di terzino sinistro Natan, con Juan Jesus al centro della difesa in coppia con Rrahmani.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza. All. Arthur Jorge. All. Artur Jorge.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima del match al microfono di Mediaset Infinity+: “Dobbiamo essere compatti, con grande attenzione in fase difensiva, come i ha chiesto il mister. Per noi è un match fondamentale, è importante superare il turno”.

Gianluca Grava, responsabile tecnico del Napoli, ai microfoni di Mediaset Infinity+: “Mazzarri ha parlato con Osimhen e un premio così prestigioso può darti solo carica, lui ce l’ha e la metterà in campo. Il mister sta lavorando molto sulla testa. Il Napoli è una squadra forte ma nelle ultime partite il risultato non ci ha premiato, ma le prestazioni ci sono. Stasera è una partita molto importante per noi, è necessario che arrivi anche il risultato”.

Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: Le differenze con la prima Champions? “Il calcio è cambiato molto rispetto ad allora. In quell’epoca per il Napoli giunsero le prime soddisfazioni : poi la squadra rimase a certi livelli. In questo periodo abbiamo provato delle cose nuove e speriamo i ragazzi siano già pronti a metterle in pratica. Soprattutto, vogliamo passare il turno. Osimhen? Ha avuto l’applauso da tutti i ragazzi per il premio, siamo tutti con lui e speriamo ci aiuti a portarla a casa”.

Comments

comments