LIVE – Napoli-Cagliari 0-1: Castro porta in vantaggio i rossoblu, espulso Koulibaly

Stadio San Paolo, quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. In campo nel turno infrasettimanale Napoli e Cagliari. Il live di 100×100 Napoli.

88′ – ESPULSO KOULIBALY per proteste

87′ – GOL CAGLIARI – Contropiede cagliaritano e Castro di testa porta in vantaggio il Cagliari

86′ – Napoli ancora vicino al gol con un colpo di testa di Llorente che esce di un soffio a lato

74′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Esce Insigne entra Milik

74′ – SOSTITUZIONE CAGLIARI – Esce Simeone entra Cerri.

71′ – SOSTITUZIONE CAGLIARI – Castro prende il posto dell’ex Rog

70′ – OCCASIONISSIMA NAPOLI – Cross di Allan Llorente colpisce di testa ma sulla linea di porta un difensore salva su Mertens

66′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Llorente sostituisce un evanescente Lozano

65′ – PALO DI MERTENS

59′ – OCCASIONE GOL NAPOLI – Angolo di Callejon testa di Manolas miracolo di Olsen

58′ – Zielinski tira da fuori area il portiere Olsen non trattiene e la palla esce di poco.

54′ – OCCASIONE GOL NAPOLI – Ancora un angolo di Callejon Manolas colpisce di testa e quasi sulla linea Mertens arriva con un attimo di ritardo e la palla finisce fuori.

53′ – Calcio d’nagolo Napoli batte Callejon Manolas salta più in alto di tutti ma colpisce debolmente e Olsen para

22:05 – Inizia il secondo tempo con il Cagliari che batte il calcio d’inizio.

SOSTITUZIONE NAPOLI – Koulibaly prende il posto di Maksimovic

INTERVALLO –

46′- Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

42′ – OCCASIONE GOL NAPOLI – Mertens parte dalla destra si accentra e serve con un filtrante Insigne che solo davanti al portiere in posizione si fa respingere la conclusione da Olsen in uscita.

37′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Eccessiva la decisione dell’arbitro Di Bello nell’ammonire Allan per un intervento sì falloso ma non da giallo.

30′ – AMMONIZIONE CAGLIARI – Alan ruba palla a Rog ma l’ex Napoli per evitare la ripartenza commette fallo tattico e viene ammonito

27′ – GOL ANNULLATO NAPOLI – Bello scambio al limite dell’area che mette Insigne davanti al portiere avversario. L’attaccante segna ma in netta posizione di fuorigioco.

23′ – OCCASIONE GOL NAPOLI – Mario Rui gioca d’anticipo su un difensore avversario su un filtrante di Zielinski si presenta solo davanti a Olsen defilato sulla sinistra ma tira alto.

18′ – Azione in dribbling di Mertens che entra in area ma la palla finisce a Mario Rui che tira di prima intenzione e la palla esce a lato anche se Lozano è arrivato con un pizzico di ritardo per battere a rete.

14′ – Prima occasione gol della partita. E’ del Napoli con una ripartenza del Napoli che vede Mertens approfittare di un retropassaggio errato della difesa cagliaritana serve Lozano ma il suo tiro è ribattuto in angolo da un difensore avversario.

Ore 21:02 – Inizia la partita. Il Napoli batte il calcio d’inizio del primo tempo

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Napoli in maglia e calzettoni azzurri con pantaloncini bianchi. Il portiere Meret indossa una tenuta completamente blu. Cagliari tenuta completamente verde militare. Il portiere Olsen indossa una tenuta completamente arancione.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Lozano.

A disposizione: Ospina, Karnezis; Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Luperto; Elmas, Fabiàn, Gaetano; Milik, Llorente, Younes. All. Ancelotti.

CAGLIARI (4-4-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog, Ionita; Simeone, Joao Pedro.

A disposizione: Rafael, Aresti; Ceppitelli, Pinna, Walukiewicz, Pellegrini; Mattiello, Birsa, Castro, Deiola, Cigarini; Cerri. All. Maran.

Questa la sestina arbitrale:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi;

assistenti di linea: Schenone e De Meo;

IV uomo: Pezzuto;

addetto al VAR: La Penna;

assistente al VAR: Longo.

