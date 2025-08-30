Serie A

Live – Napoli-Cagliari: dove eravamo rimasti. Inizia il secondo tempo (0-0)

Napoli-Cagliari: la prima al Maradona della squadra di Conte con lo scudetto sul petto. Maradona SoldOut: 50.497 spettatori

21:49 INIZIA LA RIPRESA

45’+1′ Finisce il primo tempo a reti inviolate. Napoli propositivo, Cagliari attento e molto ostico. Disposto al tutto per tutto.

44′ McTominay, l’uomo più pericoloso per il Napoli in questo primo tempo. Dribbla Luperto e ci prova con il destro ma Caprile si oppone

37′  Altra discesa di Obert, chiude Juan Jesus

36′ Momento felice del Cagliari: cross pericoloso di Obert, Juan Jesus viene superato e per poco S.Esposito non beffa Meret che blocca

26′ De Bruyne che pesca Anguissa che cerca Lucca con il tacco,  chiude Luperto

22′ punizione battuta dal versante sinistro da De Bruyne, direttamente sul portiere

20′ primi 20 minuti della gara in cui il Napoli imposta e predomina nella propria metà campo

5′  Giallo per Zappa, piede destro dritto sulla tibia di Spinazzola

4′  Spinazzola supera Zappa e crossa con il destro senza però trovare Lucca

2′  Politano cerca Di Lorenzo, cross in mezzo per Lucca, esce Caprile

Ore 2045 Partiti

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Cheddira, Coli Saco.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Se. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

