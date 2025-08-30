Live – Napoli-Cagliari: vittoria in extremis per gli azzurri !!! Al 95′ passa il Napoli con ANGUISSA (1-0; 95′ Anguissa)

Napoli-Cagliari: la prima al Maradona della squadra di Conte con lo scudetto sul petto. Maradona SoldOut: 50.497 spettatori
90′ + 5′ goooooollllllllll la sblocca nel recupero FRANK ZAMBO ANGUISSA… PIATTONE IN AREA VINCENTE PER L’1-0 INSPERATO E DECISIVO 1-0, tre punti, testa della classifica!!
81′ Fuori Spinazzola e De Bruyne, dentro Olivera e Lang..
80′ Buongiorno di testa manda a lato.
75′ Dentro il baby Ambrosino ed esce Lucca.
70′ Azione intensa sul versante destro, Politano prova il tiro a giro, di pochissimo fuori
69′ Conte inserisce Buongiorno al posto dell’ammonito Juan Jesus.
60′ Juan Jesus in area Spinazzola che con una finta tira di destro sul primo palo: Caprile devia la sfera in angolo
52′ Ammonito Kevin De Bruyne, per un intervento ai danni di Prati.
48′ Occasione Lucca sventata: sulla palla si fionda McTominay che dalla distanza libera un destro potente, per poco non centra la porta
21:49 INIZIA LA RIPRESA
45’+1′ Finisce il primo tempo a reti inviolate. Napoli propositivo, Cagliari attento e molto ostico. Disposto al tutto per tutto.
44′ McTominay, l’uomo più pericoloso per il Napoli in questo primo tempo. Dribbla Luperto e ci prova con il destro ma Caprile si oppone
37′ Altra discesa di Obert, chiude Juan Jesus
36′ Momento felice del Cagliari: cross pericoloso di Obert, Juan Jesus viene superato e per poco S.Esposito non beffa Meret che blocca
26′ De Bruyne che pesca Anguissa che cerca Lucca con il tacco, chiude Luperto
22′ punizione battuta dal versante sinistro da De Bruyne, direttamente sul portiere
20′ primi 20 minuti della gara in cui il Napoli imposta e predomina nella propria metà campo
5′ Giallo per Zappa, piede destro dritto sulla tibia di Spinazzola
4′ Spinazzola supera Zappa e crossa con il destro senza però trovare Lucca
2′ Politano cerca Di Lorenzo, cross in mezzo per Lucca, esce Caprile
Ore 2045 Partiti
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Cheddira, Coli Saco.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Se. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.