Live-Napoli-Catanzaro: ultimo test in Val di Sole (2-1; 5′ Raspadori; 8′ Lucca p.; 48′ Iemmello)

Napoli-Catanzaro: seconda e ultima amichevole della prima fase della preparazione estiva dei campioni d’Italia a Dimaro-Folgarida

54′ Occasione Napoli. Assolo di Spinazzola sulla sinistra, cross in mezzo per Lukaku che conclude ma viene murato. Altra conclusione respinta. Si salva il Catanzaro.

48′ Gol del Catanzaro, Iemmello riceve in area e col mancino infila Contini.

46′ Conte cambia tutto l’undici per la ripresa, di seguito la formazione. 4-3-3 – Contini; Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Vergara, Hasa, Coli Saco; Zanoli, Lukaku, Zerbin.

19:05: inizia la ripresa

18:49 Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio 2-0 e tante azioni azzurre interessanti. Da sottolineare, l’estro e la velocità di Neres e Lang, la geometria a centrocampo di De Bruyne, la determinazione di Lucca in avanti.

40′ Chance per il Catanzaro: Iemmello raccoglie un pallone volante e d’esterno cerca D’Alessandro, palla perfetta ma Olivera neutralizza

18′ A portiere battuto Sam Beukema tira a colpo sicuro, palo!!

8′ Raddoppio di Lorenzo Lucca su rigore. L’attaccante aveva anticipato il portiere in area, costretto a fare fallo.

5′ va in gol Jack Raspadori dopo un’azione ben orchestrata dagli azzurri. Neres sbuca sulla sinistra e la mette in mezzo per Raspadori, che la piazza di piatto in rete

18:04: partiti!!

Antonio Conte schiera gli azzurri con il 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Beukema centrali. In mediana Lobotka con ai lati De Bruyne e Raspadori. In attacco il tridente è composto da Lucca con ai lati Neres e Noa Lang.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D’Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah; Biasci, Iemmello. All. Aquilani.

Comments

comments