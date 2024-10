Live-Napoli-Como: la capolista vince con un ottimo secondo tempo (3-1; 1′ McTominay; 42′ Strefezza; 52′ Lukaku p.; 86′ Neres)

Live-Napoli-Como: la squadra partenopea potrà contare anche oggi sull’amore e il sostegno dello stadio Maradona sold-out!



Aveva ragione Conte, Lukaku sposta gli equilibri, oggi ha segnato, anche se solo su rigore, ma gli assist degli altri due gol sono i suoi! Il Napoli gode di un sontuoso centrocampo ma appare sempre di più una macchina perfetta che sa quello che deve fare e quando deve farlo. Il calo negli ultimi 15 minuti del primo tempo (che è coinciso con il pari momentaneo degli ospiti) è stato cancellato da un secondo tempo senza storia. Vince il Napoli e consolida il primato in classifica!!!!

90′ Esce Lobotka ed entra Gilmour, applausi per lo slovacco, autore di una super partita! Saranno 5 i minuti di recupero.

87′ Entrano Simeone e Spinazzola per Lukaku e Olivera.

86′ GOOOOLLLLLLL DI DAVID NERES!!! Assist al bacio di Lukaku che libera per il brasiliano che solo davanti ad Audero lo trafigge senza pietà!!

83′ Cambi per Belotti ed Engelhardt prendono il posto di Strefezza e Van der Brempt nel Como.

81′ Van der Brempt con crampi, gioco sospeso.

78′ Escono Kvaratskhelia e Politano, entrano Neres e Mazzocchi

74′ Lobotka, sempre lui, serve Kvara… che percorre tanti metri, si sistema la palla in area, tiro in braccio al portiere

72′ Dopo un calcio d’angolo per il Como testata forte tra Buongiorno e Kempf, Buongiorno soccorso dallo staff medico, fortunatamente si rialza

67′ Per il Como fuori Fadera e dentro l’ex SimoneVerdi.

64′ ammonito Conte per proteste

63′ Giocata mondiale di Lobotka che stoppa un pallone difficile e serve Kvara, serpentina in area, cade spinto da un avversario … l’arbitro fa continuare, contatto dubbio…

60′ Azione super di Anguissa (si è ripreso!) che serve Kvara, fermato in angolo

56′ ANGUISSA a terra per un brutto fallo! Il camerunese resta a terra; l’arbitro Feliciani fa continuare il gioco, resta a terra anche Buongiorno che per di più viene anche ammonito!

51′ Penalty battuto da ROMELU LUKAKUUUUUUU …gooollllllll del 2-1

50′ Atterrato Olivera da Sergi Roberto in area, CALCIO DI RIGORE!

47′ Anguissa perde palla, progressione di Fadera Rrahmani chiude

19:35: inizia il secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo 1-1. Il Como aveva preso le misure nell’ultimo quarto d’ora, dagli e dagli ha realizzato il suo intento.Tutto da rifare per il Napoli che nella ripresa deve inventarsi qualcosa per provare a vincere il match

42′ Pareggio di Strefezza. Troppo spazio è stato lasciato alla manovra del Como che valle di una azione articolata trova un diagonale che si infila alla destra di Caprile

31′ Como pericolosissimo con Nico Paz che con un bolide da fuori area forte e preciso coglie il palo, nulla avrebbe potuto Caprile

28′ Aggressivo il centrocampo a tre del Napoli con Anguissa che vince ogni duello per conquistare palla

23′ Fallo di Dossena su Kvara che viene colpito dal gomito destro in un contrasto

15′ McTominay si libera dal pressing ma sbaglia la misura del passaggio per Lukaku

1′ GOOOOOOLLLLLL dopo 30′ combinazione Di Lorenzo-Lukaku – McTominay che infila Audero con un diagonale!!!

18:32 Partiti!

Un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf scomparso oggi.

Le formazioni:

NAPOLI – Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

COMO – Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone

Lobotka a Sky Sport:

Il Como sta facendo molto bene, sentite un po’ di pressione prima della sosta? “Sappiamo che questa è una partita importante per noi. Il Como ha vinto le ultime due partite e gioca un buon calcio. Dobbiamo essere concentranti, per noi ogni partita deve essere come una finale di Champions League, soprattutto prima della sosta per le nazionali. Dobbiamo migliorare ancora”.

Conte in cosa vi ha cambiato? “Penso che il mister ha cambiato la nostra mentalità, è spettacolare. Ha fatto del suo meglio, ora combattiamo l’uno per l’altro da squadra. È importante lavorare di squadra per raggiungere il successo”.

Un nuovo compagno di reparto, McTominay, ha caratteristiche diverse rispetto a Zieliński. A che punto è l’affinità di reparto che state cercando di trovare al top? “McTominay è un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. È diverso da Zieliński nel modo di giocare, ma ha grandi qualità, lavora e lotta per la squadra, fa di tutto per noi. Noi vogliamo aiutarlo ad adattarsi al nostro stile di gioco”.

Ci dici qualcosa in italiano? “Vediamo di dire qualcosa per il prossimo anno”.

