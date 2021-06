LIVE – Napoli, De Laurentiis rompe il silenzio stampa in conferenza

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, romperà il silenzio stampa, che durava dallo scorso 21 febbraio, e parlerà in conferenza.

La conferenza, che si terrà in un hotel a Roma, avrà inizio alle 15:45 e sarà l’occasione, per il patron azzurro, di illustrare il nuovo progetto, iniziato con la nomina di Luciano Spalletti come nuovo allenatore.

16.00 Tutto pronto per l’inizio della conferenza stampa: prende parola Nicola Lombardo, che presenta l’evento ai giornalisti presenti.

“Vi ringrazio di essere venuti, sono stati momenti difficili, questi del Covid, e non ce li aspettavamo. Ci siamo fatti trovare impreparati e già nello scorso campionato è stato problematico concludere la stagione in ritardo senza poter programmare quella successiva. Non c’è stata possibilità di riposo, di un ritiro vero, di un mercato vero, una corsa per fare un assist agli istituzionalisti, che anziché tutelarci ci creano problemi non da poco.

Leggevo del problema del Premier inglese, che ha castigato i protagonisti della Superlega, ma variante o non variante si accorda la finale a Londra con gli spettatori. Una settimana prima del lockdown mi è stato chiesto di giocare in Spagna, dissi ma come facciamo a muoverci, e mi dissero di arrivare a Parigi e poi spostarci in pullman. E’ più importante una partita che la salute dei popoli?

Draghi deve prendere atto che ci sono più di 30 milioni di italiani che trovano nel calcio una valvola di sfogo, l’80% di loro, ovvero 24 sono uomini che lavorano per il Paese, allora perché tu ti disinteressi completamente al mondo del calcio che è una valvola di sfogo importante? Perchè Draghi è completamente disinteressato al mondo del calcio? perchè chi, come lui, ha una grande rispettabilità in Europa, non convince a posticipare l’inizio dei campionati ad una data che sia foriera di tranquillità e serenità sul piano vaccinale? Perchè in Europa non è nata un’obbligatorietà ai vaccini e sento tanta gente dire in giro che non vuole vaccinarsi. Evidentemente Draghi non ha considerato che in Italia il calcio ha una valenza economica molto importante ma, guarda caso, per colpa del Covid è sotto di 1,5 miliardi di euro, ma non mi sembra che il governo si sia messo una mano sulla coscienza per aprire una porta di innovazione e cercare di risanare i bilanci. Siamo tutti in rosso, a causa del Covid, e bisogna trovare una soluzione. C’è tanto da lavorare del calcio, non è mai stato fatto nulla: sono 40 anni che c’è una legge sbagliata ma non è mai stata cambiata, perchè dovrebbe pensarci il governo, ma il governo non fa nulla.

Rimproverarsi o rimproverare qualcuno è sempre la strada meno efficace, èerchè una volta che rompi qualcosa i cocci si vedono sempre. è stato un anno e mezzo improprio, senza la presenza del dodicesimo uomo, le partite sembrano giocate in un acquario, con le voci degli allenatori che sembrano quasi stordenti, diventando impetuosamente protagoniste. Con il tifo questo non avviene. Non mi rimprovero nulla perchè è stato un campionato falsato, per tutti, poi la dietrologia può portarti ad avere cattivi pensieri, ma io non faccio dietrologia. Io sono andato negli spogliatoi durante l’intervallo di Napoli-Verona per cercare di suonare la grancassa e mi ha fatto piacere vedere il gol del vantaggio, che mi ha quasi rasserenato. Non mi ha fatto piacere vedere, invece, il gol del pareggio: una volta arrivati alla fine di un campionato così complesso, dove anche il risultato degli altri conta tantissimo, dove tu in qualche modo sei già stato bastonato durante l’anno, anche quando meritavi qualcosa in più. Già il risultato con il Cagliari ci aveva creato non pochi patemi d’animo, ma non posso avere nulla da rimproverare. Abbiamo fatto un assist agli Europei, senza sapere se si potesse viaggiare in Europa, se fosse possibile aprire gli stadi, e anche ora stiamo pensando di iniziare la Serie A il 21 agosto, senza sapere se potremmo avere il pubblico sugli stadi. Vorrei che qualche collega mi dicesse “Aurelio hai ragione, convinciamo altri 9/10 colleghi a non partire. Qualcuno ci ascolterà.

Superlega? Florentino Perez, con cui ho fatto colazione a volte anche con Maradona, non mi ha mai contattato per la Superlega. Io sono contrario alla Superlega perchè organizzando un torneo con 12 squadre, dove inviti i partecipanti, non risolvi i problemi dell’economia del calcio. Bisogna invece prendere consapevolezza del fatto che Champions ed Europa League, a livello economico, non servono a nulla. Florentino ha avuto il merito non di creare la Superlega, che è una grandissima cretinata, ma di far capire il perchè si sia dovuto arrivare a tanto, anche a causa di chi crede di governare il calcio, quando invece dovrebbe svolgere opera di segretariato.

Sono anni che dico che avremmo dovuto creare un campionato europeo più equilibrato, senza sorteggi affidati al caso, in cui si basa tutto sulla fortuna e sulla sfortuna. I cinque paesi più importanti sono quelli che fatturano di più e possono permettersi calciatori più dispendiosi: Inghilterra, Spagna, Francia, Germania ed Italia, meriterebbero un campionato europeo a sé stante, ma dando a tutti la possibilità democratica di poter competere. Le prime sei squadre dei primi cinque campionati andrebbero a prendere posto in questa nuova competizione. 29 partite secche? No, perchè le squadre degli stessi paesi non si affronterebbero tra loro. In questo modo, porteresti a casa 10 miliardi. E gli altri 25 stati? Un’altra competizione a parte, in grado di portare oltre 1 miliardo di euro, per poi far affrontare le vincenti delle due competizioni. La UEFA non ha mai voluto ascoltare suggerimenti, visto che alle assemblee dell’ECA ho detto più volte che non si poteva andare avanti così. Il Napoli è passato dall’essere in Champions con Mazzarri, con 32 milioni di monte ingaggi, al non esserci, con 156 miliardi di monte ingaggi, e questo non è possibile. La speranza è che prevalga il buonsenso e tutti gli attori del sistema possano sedersi attorno ad un tavolo.

Io critico verso il calcio italiano e la UEFA? No, ho semplicemente fatto un’analisi obiettiva. Il Mondiale 2022? Già ho detto che è un’altra supercazzata del secolo, ma parliamo della FIFA, quindi sempre di istituzioni, pur essendo Infantino una persona preparata e per bene.

