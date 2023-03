LIVE – Napoli – Eintracht Francoforte: (0-0)

Per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League allo stadio Maradona si sfidano Napoli ed Eintracht Francoforte. Si parte dal 2-0 degli azzurri in trasferta

31′ Eintracht spesso falloso non fa tanti complimenti! Ammonito anche Lenz per fallo su Di Lorenzo. Gioco spezzettato, gli ospiti puntano sull’innervosire la gara. Gli azzurri non cadono nella trappola e fanno buona guardia.

26′ Ammonito Ndicka per un fallo su Osimhen

18′ Zielinski approfitta di uno svarione difensivo e serve Kvaratskhelia che galoppa dalla trequarti fino a ridosso dell’area piccola, decide di non servire Osimhen ma sbilanciato nella corsa trova Trapp a respingere il suo tiro in angolo

15′ Gli azzurri ci provano in ripartenza. Prima Zieliski, poi Politano con Kvara che libera Osimhen

9′ Da corner l’Eintracht ha una occasione molto favorevole: Borrè che di testa spedisce il pallone a lato di poco

1′ Napoli subito pericoloso in attacco con Politano e poi Kvaratskhelia. Gli ospiti si salvano in calcio d’angolo

Ore 21:00 Partiti!!!!

20:58 le formazioni sono schierate in campo. Parte l’urlo The Campionsssssss al Maradona. Brividi!!!! Subito dopo ‘O sole mio.

Ore 20:30 Il Napoli inizia la fase di riscaldamento prepartita allo stadio Maradona. Dopo i gravi disordini e la guerriglia urbana registrata nel centro di Napoli questo pomeriggio, da stigmatizzare (vanno individuate tutte le responsabilità del caso) ora è la volta di passare al calcio giocato. Il Napoli parte dal 2-0 dell’andata all’Eintracht-Stadion

Diramate le formazioni ufficiali: Spalletti decide di schierare Mario Rui (e non Olivera) come terzino sinistro e Politano (preferito a Lozano) sulla fascia d’attacco destra. In porta torna Meret, recuperato (nell’ultima di campionato aveva debuttato Gollini per un problema fisico del numero 1 last minute).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Oliver Glasner.

