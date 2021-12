LIVE – Napoli-Empoli (0-0)

LIVE – Segui con noi il live testuale di Napoli-Empoli, posticipo delle 18 di questa diciassettesima giornata di Serie A.

45′ L’Empoli perde una palla sanguinosissima e Insigne va vicino alla rete con il suo classico tiro a giro.

42′ Lozano fa partire una sassata ma Vicario riesce a respingere: si resta 0-0.

40′ Clamoroso flipper in area di rigore: per poco il Napoli non trova l’1-0.

33′ Occasione importante per l’Empoli: Bajrami arriva alla conclusione. Esterno della rete.

30′ Insigne ci prova al volo dalla distanza: palla alta.

23′ Gran conclusione di Elmas che si infrange sulla traversa.

22′ Problemi per Zielinski che non ce la fa: dentro Lorenzo Insigne.

7′ Bella azione del Napoli ma Mertens non riesce a concludere.

INIZIA LA GARA!!!

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Ounas.

EMPOLI – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

