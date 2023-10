Live-Napoli-Fiorentina: gli ospiti vincono 3-1 al Maradona (1-1, 7′ Brekalo; 45’+5′ Osimhen p., 63′ Bonaventura)

Napoli-Fiorentina: vince Italiano su Garcia. Gli ospiti espugnano il Maradona 3-1.

Sconfitta amara per il Napoli ma meritata. Gioco sterile per gli azzurri: ci si aspettava una ripresa con più carattere per gli azzurri che nel secondo tempo non sono stati capaci di imporre il proprio gioco. Nulla hanno potuto i cambi.

90′ + 4′ Termina la partita. La squadra viola vince e convince, troppo poco ciò che ha fatto il Napoli nel secondo tempo.

90’+3 – Gol della Fiorentina! Il colpo del KO è di Gonzales. Contropiede viola con Parisi che serve Nico Gonzalez al centro dell’area. Un gioco da ragazzi per l’attaccante siglare il 3-1

90’+1 ammonito Simeone per gli azzurri

90′ sono 4 ii minuti di recupero.

85′ Colpo di testa all’indietro di Simeone: Terracciano alza sopra la traversa. Un minuto dopo ci prova Olivera, ma il suo colpo di testa va fuori.

82′ Per la Fiorentina dentro Ranieri, Mandragora e Arhtur al posto di Kayode, Duncan e Infantino.

80′ Napoli, troppo poco e poco incisivo il gioco per rimettere in piedi la gara.

75′ Triplo cambio per gli azzurri dentro Lindstrom, Simeone e Gaetano, fuori Zielinski, Osimhen e Lobotka.

73′ Per la viola Nico Gonzalez rimpiazza Brekalo

70′ Giallo perr Bonaventura per il fallo su Zielinski

68′ Martinez Quarta ammonito per fallo su Lobotka

63′ la Fiorentina di nuovo in gol! Bonaventura sfrutta un rimpallo al centro dell’area e mette a segno un rigore in movimento. 1-2

60′ Zielinski allarga verso Raspadori che calcia ma è solo angolo.

59′ Osimhen anticipa Milenkovic e si invola in area ma clamorosamente si fa parare il tiro da Terracciano-.

57′ Nel Napoli esce Politano ed entra Cajuste.

54′ bel momento per il Napoli che crea una serie di problema alla difesa viola con Kvara e Osimhen, nulla di fatto ma il pubblico incita gli azzurri a gran voce.

51′ Nzola che appoggia in area per Ikonè che calcia e prende il palo.

46′ Nessun cambio all’intervallo per le due squadre

21:54: Inizia la ripresa!

21:37: Termina la prima frazione di gioco! Osimhen ci ha messo una pezza…calcio di rigore ineccepibile, rimedia così al vantaggio siglato al 7′ da Brekalo. Gli azzurri negli spogliatoi per rimettere in ordine le idee ed affrontare la ripresa con piglio diverso.

45′ + 5′ GOOOOOOLLLLLLLL !!!!!! Rigore perfetto di Osimhen…..allo scadere del primo tempo il Napoli pareggia 1-1.

45′ + 4′ Rigore per il Napoli! Cross di Natan dalla sinistra, Parisi appoggia di petto per Terracciano ma Osimhen anticipa il portiere che lo atterra in area. Non c’è dubbio per La Penna, è penalty! Osimhen se ne assume la responsabilità…prende la palla dalle mani di Zielinkli, lo batte lui!

45′ l’arbitro concede 4 minuti di recupero

44′ Napoli abbastanza confuso fino ad ora approccio errato, La Fiorentina più ordinata e sicura di se. Garcia ha cambiato assetto: 4-2-3-1

31′ Anguissa lamenta un risentimento al polpaccio: si accascia e nulla può lo staff medico: al suo posto entra Raspadori.

28′ Anguissa serve al limite Lobotka che calcia potente ma troppo centrale, Terracciano respinge.

22′ Ripartenza Napoli: Olivera che la mette sul secondo palo dove sbuca Osimhen che insacca ma è fuorigioco confermato dal VAR.

7′ A sorpresa passa la Fiorentina! Azione confusa in area, batti e ribatti, Martinez Quarta spedisce su palo ma sulla ribattuta la sfera arriva a Brekalo che sorprende Meret (la palla gli passa tra le gambe). 0-1

5′ discesa interessante sulla destra, occasione per Di Lorenzo che lascia partire il destro d’istinto. Alto.

2045: Partiti!

Il Napoli scendono in campo con la maglia “Halloween” con la grafica Skulls Allover ispirata al Cimitero delle Fontanelle

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Vincenzo Italiano.

