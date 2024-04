Live: Napoli-Frosinone: è solo pari al Maradona (2-2; 16′ Politano, 50′ e 75′ Cheddira, 64′ Osimhen)

Live: Napoli-Frosinone: gli azzurri con Ostigard e Mario Rui in campo dal 1′ e il Maradona sold-out. Non si va oltre il pari. Fischi allo stadio dopo il match

90′ + 5′ Gara intensa del Napoli, che ha anche costruito, giocato, ma alla fine ha raccolto solo un punto! Occasioni nitide azzurre sprecate da una parte, dall’altra un avversario che ha svolto il suo compito in modo più che diligente e ha dimostrato di valere più del suo terzultimo posto. La squadra dimostra le sue fragilità. Un punto che lascia il Napoli nella mischia e ostacola la corsa verso un posto in Europa. Espulso Mario Rui nel finale. Fischi al Maradona.

94′ Punizione favorevole Napoli, nulla di fatto, sul capovolgimento di fronte Mario Rui blocca l’avversario, doppia ammonizione ed espulsione da parte di Fabbri.

92′ Di Lorenzo spreca un pallone d’oro in area. Poteva tirare lui direttamente invece prova un passaggio sterile

85′ Calzona prova la carta Simeone, esce Anguissa, pizzicato da qualche fischio

83′ Zortea scodella in area: Seck a due passi alla rete va a colpo sicuro: gran riflesso di Meret che salva col piede

77′ Doppio cambio di Calzona: Cajuste per Zielinski e Raspadori per Politano, che ha chiesto il cambio per un problema fisico

75′ Pareggio del Frosinone, ancora Cheddira; cross preciso di Zortea e preciso intervento di testa di Cheddira che supera Meret.

71′ cooling break

66′ ammonito Mario Rui

64′ Gooooooooooooooooooooooooooool del Napoli!!! Da azione di calcio d’angolo, Kvara rimette per Osimhen che da due passi mette in rete. Osi poteva sembrare in posizione di offside, ma è tenuto in gioco da Valeri.

55′ Kvara, a valle di una azione corale e di gran qualità riceve palla e scarica il destro ma è solo esterno della rete

50′ Frittata Napoli e gol del Frosinone. Meret in costruzione dal basso, temporeggia, lesti gli avversari ne approfittano, la palla arriva a Cheddira che infila il portiere.

13:36 inizia il secondo tempo; Napoli subito aggressivo con Osimhen e Di Lorenzo che ci provano. L’attaccante nigeriano ha una sfida personale con se stesso!

45′ + 3′ Napoli finisce in vantaggio il primo tempo 1-0. Un paio di grosse occasioni facili per Osimhen, che stranamente fallisce il 2-0. Una sul finale del primo tempo sprecata da Zielinski. Al 30′ l’occasione più ghiotta per il Frosinone che ha sbagliato un calcio di rigore.

42′ combinazione Osimhen-Zielinski: posizione favorevole del polacco che (come in precedenza il nigeriano) tira sul portiere!

36′ Il Napoli ha avuto varie occasioni importanti per fare il secondo gol fallendo. Negli ultimi 10 minuti sta lasciando troppo campo libero agli avversari più volte pericolosi in area.

30′ Soulé, sbaglia il penalty!!!!!! Stadio Maradona intento a fischiare!!!!! Meret intuisce, si butta alla sua destra e blocca!

28′ calcio di rigore per il Frosinone! Lancio in area, torre di Mazzitelli per Cheddira, steso da Rrahmani, a ridosso del portiere azzurro.

25′ cooling break, al Maradona oggi 26 gradi

20′ Osimhen raccoglie palla, col corpo elude la marcatura e si lancia in campo aperto: a tu per tu con Turati si divora un gol fatto!

19′ Soulé cerca il tiro a giro anche lui col mancino, nettamente alto

16′ Gooooooooooooooooooooool del Napoli!!!! Politano si accentra dalla destra e lascia partire dal limite con il mancino un tiro a giro forte e preciso che supera Turati sul secondo palo

13′ Occasionissima per Osimhen servito ottimamente da Kvara in area: il nigeriano si sistema la palla e tira a botta sicura..ma sul portiere

5′ Scontro di gioco Osimhen-Turati, fascia alla mano per il nigeriano che rientra in campo

Ore 12:30 Partiti!!

Un minuto di raccoglimento per le sette vittime dell’incidente nella centrale idroelettrica di Suviana

Uno striscione in curva B cita testualmente: 07/04/2024: Aspettiamo il secondo tempo o dal primo giocate come un tempo?

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Francesco Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Eusebio Di Francesco

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ai microfoni di ‘Sky’ : “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, avere continuità di prestazioni perché è la prestazione che ti porta a raggiungere dei risultati”.

Come ha visto la squadra in settimana? “Abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte e sappiamo benissimo che lavorando con continuità possiamo fare bene. Avevamo tanto bisogno di lavorare, soprattutto sulla fase difensiva, e secondo me in settimana abbiamo fatto un buon lavoro. La Champions? “Finchè la matematica non ci condanna e la gente ci crede. Poi vediamo dove saremo capaci di arrivare da qui alla fine”

