LIVE – Napoli-Genoa (2-0 33′ Osimhen, 65′ Insigne): il capitano segna il 2 a 0!

Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa, valida per la penultima di campionato.

76′ – Osimhen innesca una ripartenza per il Napoli che regala solo l’illusione del gol. Purtroppo la palla di Lozano finisce fuori

Doppio cambio nel Genoa: dentro Destro e Melegoni, escono Galdames e Gudmundsson.

74′ – Altra azione pericolosa del Napoli sulla sinistra, con il capitano Insigne che va vicino alla doppietta personale. Il tiro però è deviato e risulta debole con Sirigu impegnato senza troppi problemi.

Triplo cambio per il Napoli: out Fabiàn, Mertens e Mario Rui e dentro Zielinski, Ghoulam e Lobotka

Altro cooling break per le due squadre.

69′ – Grande ripartenza del Napoli, con Osimhen che dà la palla a Lozano. Il Chucky passa a Mertens che tira, però il tiro non è di quelli pericolosi per Sirigu che para.

Tutti corrono ad abbracciare il capitano Insigne dopo il gol, per lui grande ovazione da parte dei tifosi presenti!

65′ – SUL SECONDO RIGORE INSIGNE NON SBAGLIA E LA METTE SOTTO GLI INCROCI DEL NAPOLI FIRMANDO IL 2 A 0!!! GRANDE CAPITANO!!

64′ – Sirigu riesce a parare il rigore di Insigne, Di Lorenzo segna ma l’arbitro Fabbri lo fa ripetere!

63′ – Rigore per il Napoli fischiato da Fabbri! Sulla palla Insigne!

60′ – Mertens trova Osimhen in profondità ma l’attaccante nigeriano tira centrale e Sirigu sventa la minaccia azzurra senza troppi problemi.

57′ – Mertens cerca l’imbucata per Lozano ma non riesce, sulla palla ribattuta prova il tiro da lontano ma Sirigu para senza problemi.

Doppio cambio nel Genoa. Out Portanova e Hefti, dentro Ekuban e Hernani.

Inizia il secondo tempo! Il primo pallone giocato è del Napoli!

Lungo tributo ad Insigne prima dell’inizio della partita, con il capitano che nel primo tempo ha provato più volte a trovare il gol purtroppo senza riuscirci. Il Genoa è sceso in campo combattivo su ogni pallone, andando anche vicino al gol (traversa di Yeboah) ma Osimhen svetta in aria e porta in vantaggio il Napoli.

Si chiude il primo tempo con il Napoli in vantaggio grazie al gol di Victor Osimhen!

Altra interruzione per uno scontro di gioco tra Rrahmani ed un giocatore del Genoa.

42′ – Altra grande azione dei tre più ispirati lì davanti: Osimhen, Mertens e Insigne. Il belga la dà a Victor che la cede di nuovo a Dries e quest’ultimo cerca Insigne che dal limite dell’area non riesce a trovare la porta.

37′ – Napoli vicino al raddoppio con Osimhen! Sugli sviluppi del calcio d’angolo Fabiàn mette una palla al centro area che Osimhen non riesce ad impattare bene. L’attaccante nigeriano vicinissimo alla doppietta!

36′ – Grandissima azione del capitano Insigne defilato a sinistra e per poco non trovava un gol spettacolare!

33′ – GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! Napoli in vantaggio con Victor Osimhen poco dopo la mezz’ora di gioco! 1 a 0!

32′ – Il Genoa si rende pericoloso in area di rigore azzurra, con Yeboah che serve Portanova davanti a Ospina. Il portiere colombiano però si fa trovare pronto e para!

30′ – Altra azione pericolosa del Napoli, sempre dalla sinistra. Ma la palla messa al centro dell’area non trova nessun azzurro.

28′ – Sul lato sinistro il Napoli crea pericoli ed Insigne si mette in condizione di provare il suo tiro a giro. La palla finisce di pochissimo alta sopra la traversa, il capitano è andato vicino al gol!

27′ – Grande copertura di Di Lorenzo dopo l’errore di Lozano su azione offensiva.

Si riparte!

25′ – Cooling break per le due squadre.

Lunga interruzione di gioco a causa dell’infortunio di Badelj. Entra Frendrup al posto suo.

19′ – Rrahmani trova posizione e tempo per prenderla di testa sull’angolo di Insigne ma la palla finisce fuori.

18′ – Grande azione del Napoli in verticale, con Osimhen che si avventa su un lancio lungo e serve per Insigne. Il capitano trova l’imbucata per Mertens ma la difesa del Genoa ribatte in calcio d’angolo. Sul primo un nulla di fatto, così come il secondo. Terzo calcio d’angolo per gli azzurri.

14′ – Ancora Genoa, stavolta con Amiri che prova il tiro dal limite dell’area. La palla però finisce fuori a lato con Ospina che deve solo controllarla.

13′ – Azione molto pericolosa del Genoa, con Yeboah che va al tiro e prende una traversa piena. Rossoblù vicini al vantaggio.

10′ – Partita molto combattuta, con il Genoa che lotta su ogni pallone.

Gioco interrotto a causa di un colpo ricevuto da Lozano, ripreso poco dopo. L’arbitro fa ripartire la sfida.

4′ – Grande apertura di Mertens che trova Lozano sulla destra. Il Chucky mette in mezzo ma Anguissa non riesce ad impattare la palla grazie all’intervento di un giocatore rossoblù.

Inizia Napoli-Genoa!

Calcio d’inizio per i rossoblù.

Questo il discorso di Insigne:

“Con le parole non sono mai stato bravo e ho scritto qualcosa.

Grazie a una città che mi ha dato tanto.

Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia.

Stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza, ma anche una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza. Lasciare Napoli significa lasciare casa, mi mancherete sempre.

Abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho sempre dato tutto ciò che avevo. Grazie di cuore, forza Napoli sempre.



Grazie di cuore, forza Napoli sempre.”

Il capitano Insigne riceve una maglia celebrativa con il numero 434, le sue presenze. A consegnarla Dries Mertens. Koulibaly regala un quadro celebrativo a Insigne che gli mostra i gol con il Napoli ed un altro regalo da parte del presidente e dall’allenatore Spalletti.

Lunghissimo applauso per Insigne all’annuncio delle formazioni.

14:30 – Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita. Lunghi applausi per gli azzurri quando sono scesi in campo.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti. GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. All: Blessin.

Dal canto suo il Genoa cerca i tre punti per una possibile salvezza.

Una partita che sarà sicuramente travolta da forti emozioni per i tifosi azzurri. Questa è l’ultima, in casa con la maglia del Napoli, per Lorenzo Insigne, capitano azzurro, e Faouzi Ghoulam. Entrambi accolti calorosamente nello stadio, a fine partita ci dovrebbe essere il discorso del capitano.

