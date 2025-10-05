LIVE-NAPOLI-GENOA: gli azzurri di Conte vogliono restare al vertice della classifica

LIVE-NAPOLI-GENOA: fischio d’inizio alle 18. Conte ritorna al 4-3-3. De Bruyne parte dalla panchina. Neres titolare
13′ Il Napoli studia gli avversari, non ha ancora trovato la giusta geometria, ma mantiene il pallino del gioco
ore 18:00 partitiiiiii
Le formazioni:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.