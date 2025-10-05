Serie A

LIVE-NAPOLI-GENOA: la ribalta il Napoli con un ottimo secondo tempo (2-1; 34′ Ekhator; 58′ Anguissa; 75′ Hojlund)

Pubblicato il
napoli-genoa

LIVE-NAPOLI-GENOA: fischio d’inizio alle 18. Conte ritorna al 4-3-3. De Bruyne parte dalla panchina. Neres titolare

90’+4′ Vince il Napoli, finendo in attacco, con un secondo tempo all’altezza della squadra con il tricolore sul petto

81‘ Out Neres e Hojlund, dentro Lucca e Gutierrez

75′ GOOOOOOLLL DEL NAPOLI… IL NAPOLI INSISTE ALL’ATTACCO E DOPO UN BATTI E RIBATTI HOJLUND INFILA LEALI

74′ Palo di Di Lorenzo su corner. Il Napoli ci crede

71′ Gol annullato a Hojlund per fuorigioco (splendida conclusione su passaggio di De Bruyne)

63′ Giallo per Otoa, fallo su Hojlund.

61′ Doppia sostituzione per il Genoa: fuori Malinovskyi ed Ekhator, dentro Thorsby ed Ekuban.

58′ GOOOOOOOOOOOOOOOL del NAPOLIIIIIIIII!  Cross di Spinazzola sulla sinistra per De Bruyne, il Genoa respinge ma Anguissa è lesto a raccogliere e insaccare di testa per il pareggio 1-1

55′ Neres ammonito (ha tirato la maglia di Sabelli)

49′ cambi per il Napoli: fuori Politano e Olivera, dentro De Bruyne e Spinazzola

48′ Triangolo tra Anguissa-Di Lorenzo-Politano, sfiora il gol McTominay.

45′ Cambio per Il Genoa. Fuori l’ammonito Marcandalli, dentro Otoa.

19:04 è iniziato il secondo tempo !!! 

45′ +2′ sterile la gara del Napoli, imbrigliato e di fatto a tratti troppo lento, poi scosso dal gol del Genoa.  Urge per Conte trovare soluzione efficace negli spogliatoi

44′ Infortunio di tipo muscolare per Lobotka, cambio forzato. Al suo posto dentro Gilmour.

34′  Gol del Genoa, disattenzione azzurra, si fa superare Olivera da Norton-Cuffy, palla al centro e gol di tacco di Ekhator (18 anni)

26′ Il Napoli attacca ma il Genoa è compatto e chiude ogni varco, tattica dispendiosa questa degli ospiti, vedremo se riusciranno a metterla in pratica per parecchio tempo

13′ Il Napoli studia gli avversari, non ha ancora trovato la giusta geometria, ma mantiene il pallino del gioco

ore 18:00 partitiiiiii

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.

Comments

comments

Articoli simili:, , , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top