LIVE-NAPOLI-GENOA: raddoppio del Napoli con Hojlund (2-1; 34′ Ekhator; 58′ Anguissa; 75′ Hojlund)

LIVE-NAPOLI-GENOA: fischio d’inizio alle 18. Conte ritorna al 4-3-3. De Bruyne parte dalla panchina. Neres titolare
75′ GOOOOOOLLL DEL NAPOLI… IL NAPOLI INSISTE ALL’ATTACCO E DOPO UN BATTI E RIBATTI HOJLUND INFILA LEALI
74′ Palo di Di Lorenzo su corner. Il Napoli ci crede
71′ Gol annullato a Hojlund per fuorigioco (splendida conclusione su passaggio di De Bruyne)
63′ Giallo per Otoa, fallo su Hojlund.
61′ Doppia sostituzione per il Genoa: fuori Malinovskyi ed Ekhator, dentro Thorsby ed Ekuban.
58′ GOOOOOOOOOOOOOOOL del NAPOLIIIIIIIII! Cross di Spinazzola sulla sinistra per De Bruyne, il Genoa respinge ma Anguissa è lesto a raccogliere e insaccare di testa per il pareggio 1-1
55′ Neres ammonito (ha tirato la maglia di Sabelli)
49′ cambi per il Napoli: fuori Politano e Olivera, dentro De Bruyne e Spinazzola
48′ Triangolo tra Anguissa-Di Lorenzo-Politano, sfiora il gol McTominay.
45′ Cambio per Il Genoa. Fuori l’ammonito Marcandalli, dentro Otoa.
19:04 è iniziato il secondo tempo !!!
45′ +2′ sterile la gara del Napoli, imbrigliato e di fatto a tratti troppo lento, poi scosso dal gol del Genoa. Urge per Conte trovare soluzione efficace negli spogliatoi
44′ Infortunio di tipo muscolare per Lobotka, cambio forzato. Al suo posto dentro Gilmour.
34′ Gol del Genoa, disattenzione azzurra, si fa superare Olivera da Norton-Cuffy, palla al centro e gol di tacco di Ekhator (18 anni)
26′ Il Napoli attacca ma il Genoa è compatto e chiude ogni varco, tattica dispendiosa questa degli ospiti, vedremo se riusciranno a metterla in pratica per parecchio tempo
13′ Il Napoli studia gli avversari, non ha ancora trovato la giusta geometria, ma mantiene il pallino del gioco
ore 18:00 partitiiiiii
Le formazioni:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.