Live: Napoli-Girona: inizia la ripresa (3-2, 5′ Di Lorenzo, 15′ e 22′ De Bruyne, 34′ e 41′ Stuani)

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’amichevole con il Brest scende in campo allo stadio Teofilo Patini sfidando gli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo
59′ entrano Gilmour e McTominay al posto di Lobotka e Neres
20:03 inizia il secondo tempo. Nessun cambio segnalato nel Napoli
19:45 Finisce il primo tempo
41′ Va in gol ancora il Girona, Cross basso di Tsygankov, Stuani anticipa tutti in area e col mancino fa 3-2.
34′ Segna il Girona. Punizione sul secondo palo, Asprilla colpisce al volo e Meret respinge. Stuani raccoglie e insacca
22′ GOOOOLLLLLLLLL azione concitata in area, Neres viene bloccato in area, da dietro spunta De Bruyne che la mette dentro. 3-0 per il Napoli
15′ GOOOOOLLLLLL azione spettacolare tutta belga tra Lukaku e De Bruyne con il campione ex City che trafigge Gazzaniga
5′ GOOOLLLL per il NAPOLIIIIIII Calcio d’angolo per il Napoli (conquistato da Anguissa). De Bruyne dalla bandierina pesca la testa del capitano, Giovanni Di Lorenzo che insacca
3′ Lukaku ruba palla in avanti, passaggio preciso per De Bruyne, il suo diagonale di poco fuori
19:00 Partiti!
Le formazioni:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay, Noa Lang. All. Conte.
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.