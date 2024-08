Live: Napoli-Girona, ultima amichevole in Abruzzo. Al 23′ Girona in vantaggio

Castel di Sangro: stadio Teofilo Patini sold out per Napoli-Girona, quinto e ultimo test amichevole della fase precampionato

19:34 inizia la ripresa

19:15 Finisce il primo tempo con il Girona in vantaggio per 1-0. Gli spagnoli appaiono più organizzati e in palla. Il Napoli studia gli automatismi e subisce il gol per un errore nella costruzione

30′ diluvia sul Patini, il pubblico scappa

23′ SEGNA IL GIRONA. La costruzione dal basso costa cara a Meret che nell’intento di servire Anguissa circondato da due uomini, finisce con il favorire Van De Beek che insacca: 0-1 al Patini!

21‘ Kvara guadagna una punizione che batte male: palla raso terra che la barriera respinge.

17′ per il Girona ci prova Valery, la palla sfiora il primo palo e termina fuori

14‘ inizia a piovere sul Patini

13′ Raspadori allarga a sinistra per Kvara: cross sul secondo palo per Mazzocchi che sbaglia mira e manda sul fond

7′ il Girona appare già rodato e conduce il gioco ma il Napoli ha una chance. Politano smarca Raspadori che però in velocità sbaglia il passaggio in profondità per Kvara

3′ Buongiorno lotta come un leone sulla fascia sinistra contro due avversari e ha la meglio, applausi a scena aperta

Ore 18:30 Partiti!

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All. Conte.

Girona (4-3-3): Gazzaniga, Arnau, David Lopez, Van de Beek, Valery, Frances, Blind, Bryan Gil, Yangel Herrera, Ivan Martin, Portu. Allenatore: Michel.

Nel giorno del compleanno di Matteo Politano e del pranzo in Abruzzo tra Aurelio De Laurentiis e il Presidente federale Gabriele Gravina si gioca alle 1830 Napoli Girona, sono ufficiali le formazioni.

