Live: Napoli-Girona: vincono gli azzurri con show di De Bruyne nel primo tempo (3-2, 5′ Di Lorenzo, 15′ e 22′ De Bruyne, 34′ e 41′ Stuani)

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’amichevole con il Brest scende in campo allo stadio Teofilo Patini sfidando gli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo
90′ Finisce qui! Vince il Napoli 3-2. Incisivo e tonico nei primi 30 minuti, poi forma fisica in calo subisce due gol in 10 minuti. Ripresa di studio per Conte che prova vari moduli in vista del campionato
86′ Rrahmani non ce la fa a proseguire, dopo una botta esce zoppicante dal campo ed entra al suo posto Marianucci.
81′ Lucca sbaglia davanti al portiere, però passa la respinta a McTominay che solo con la porta davanti manda altissimo
80′ Per il Girona Lemar serve Rincon in area salta Rrahmani e poi calcia d’esterno sfiorando la traversa
76′ Triplo cambio in casa Napoli: entrano Noa Lang, Lucca e Spinazzola, escono Lukaku, De Bruyne e Olivera.
74′ In contropiede Lukaku e De Bruyne: nulla di fatto
59′ entrano Gilmour e McTominay al posto di Lobotka e Neres
20:03 inizia il secondo tempo. Nessun cambio nel Napoli
19:45 Finisce il primo tempo
41′ Va in gol ancora il Girona, Cross basso di Tsygankov, Stuani anticipa tutti in area e col mancino fa 3-2.
34′ Segna il Girona. Punizione sul secondo palo, Asprilla colpisce al volo e Meret respinge. Stuani raccoglie e insacca
22′ GOOOOLLLLLLLLL azione concitata in area, Neres viene bloccato in area, da dietro spunta De Bruyne che la mette dentro. 3-0 per il Napoli
15′ GOOOOOLLLLLL azione spettacolare tutta belga tra Lukaku e De Bruyne con il campione ex City che trafigge Gazzaniga
5′ GOOOLLLL per il NAPOLIIIIIII Calcio d’angolo per il Napoli (conquistato da Anguissa). De Bruyne dalla bandierina pesca la testa del capitano, Giovanni Di Lorenzo che insacca
3′ Lukaku ruba palla in avanti, passaggio preciso per De Bruyne, il suo diagonale di poco fuori
19:00 Partiti!
Le formazioni:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay, Noa Lang. All. Conte.
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.