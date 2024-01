Live Napoli-Inter: finale di supercoppa . Inizia il secondo tempo

Napoli-Inter: è la resa dei conti per gli azzurri di Mazzarri che stasera di giocano la finale di Supercoppa. Un trofeo che restituirebbe morale alla squadra partenopea per il prosieguo della stagione

48′ Simeone pericoloso in avanti: lo atterra De Vrij ammonito. Calcio di punizione dal limite, batte Politano, fuori.

46′ ammonito Zerbin per fallo su Di Marco

21:05: Inizia la ripresa

21:04 Si commemora la scomparsa di Gigi Riva con una foto sul maxischermo “Ciao Gigi”

20.47 Gli uomini di Inzaghi stanno affrontando un avversario molto attento a spegnere le fonti di gioco. I nerazzurri varie volte vicini alla porta di Gollini, spesso costretti all’errore. I partenopei hanno provato qualche bel contropiede: opportunità per Kvara, ci vuole un pizzico di intraprendenza e di corraggio in più per sbloccare il risultato.

45′ + 1 termina il primo tempo 0-0

44′ Ammonito CALHANOGLU al terzo fallo dopo una brutta entrata su Kvara.

43′ Ancora Inter: asse verticale Mkhitaryan per Thuram, che anticipa Gollini, recupera la difesa del Napoli

42′ Ammonito RRAHMANI per intervento a metà campo su Lautaro. Protesta il difensore azzurro, ammonito al primo fallo

41′ Ripartenza Napoli, Kvara in ottima posizione prova vari dribbling in area ma non riesce a saltare De Virji

38′ L’Inter va in gol ma è evidente fuorigioco di Thuram che aveva messo in mezzo per Lautaro Martinez

34′ Tiro murato di Calhanoglu: Barella interviene di esterno destro, altissimo

27′ Contropiede Napoli: bella azione, Cajuste-Kvara che non riesce a concludere, stoppato mentre prova a girarsi al limite dell’area

18′ Insiste l’Inter: aggressiva in attacco riconquista palla e appare spesso pericolosa

17′ Fallo su Kvara, per l’arbitro tutto regolare: costruisce l’azione l’Inter in attacco Mkhitaryan mette fuori

16′ Nuova occasione per l’Inter: Calhanoglu ci prova da fuori area, blocca Gollini

14′ Inter in attacco: respingono i difensori del Napoli, la palla finisce sui piedi di Di Marco che sfiora il secondo palo. Fuori di pochissimo

10′ Punizione dal limite conquistata da Simeone: batte Kvaratskhelia batte verso la porta, la barriera respinge

6′ Zerbin per Simeone respinge la difesa. Non male l’avvio del Napoli

5′ Punizione di Kvara: palla in area, che però viene respinta da Pavard

1’Zerbin gioca a destra, con Mazzocchi spostato sull’out di sinistra

Ore 20: Partiti!!!

19.55 In campo la Supercoppa italiana. Spettacolo di fuochi d’artificio e luci all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D’Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Comments

comments