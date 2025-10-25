Live-NAPOLI-INTER: raddoppio di McTominay (2-0, 33′ De Bruyne; 52′ McTominay)

Live-NAPOLI-INTER: le due squadre, in classifica allo stesso punteggio, si affrontano al Maradona per ambire alla vetta
52 GOOOOOLLLL DI SCOTT MCTOMINAY !!!! Lo scozzese in contropiede raccoglie un cross di Spinazzola dal limite per un gol pazzesco
19:10 inizia il secondo tempo
18:52 finisce il primo tempo
45′ +4 due azioni pericolose dell’Inter, vicina al pari, ammonito Gilmour per fallo
45′ 6′ di recupero.
43′ Giallo per Di Lorenzo per un fallo su Calhanoglu.
33′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Kevin De Bruyne trasforma calcio di rigore impeccabile per l’1-0! Peccato per lui….s’inoftunia subito dopo l’esecuzione dal dischetto, esce per Olivera
32′ Cambio per l’Inter: fuori Mkhitaryan per infortunio, dentro l’ex Zielinski.
30′ Calcio di rigore per il Napoli. Contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo
21′ Prima bella azione del Napoli, palla per Gilmour, la sua conclusione va al lato
15′ Spinazzola sbaglia in fase di impostazione, il pallone arriva a Lautaro ma si oppone Milinkovic-Savic
12′ Brutta entrata di Lautaro su Buongiorno. Punizione per il Napoli
9′ Bastoni da angolo per l’Inter, colpisce di spalla. per poco non va in gol
8′ Squadre in fase di studio
5′ Il tentativo di cross di Politano, alto e lungo per tutti
18:00 Partiti!!!
Le formazioni:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte.
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.