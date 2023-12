Live-Napoli-Inter: sonora sconfitta del Napoli davanti ai propri tifosi, l’Inter capolista segna 3 gol (0-3, 44′ Calhanoglu, 61′ Barella, 84′ Thuram)

Live-Napoli-Inter: stadio Maradona ancora off limits per gli azzurri! Sconfitta severa ma meritata. Sterili gli attacchi del Napoli sullo 0-0, troppo debole la difesa che si fa infilare come burro tre volte.

90′ + 3′ Finisce il match. Sconfitta pesante per gli uomini di Mazzarri. E’ lontano il Napoli che a giugno conquistò il suo terzo scudetto. Il Napoli, perde ancora una volta al Maradona, davanti ai suoi tifosi (quarta sconfitta in casa) mostrando un discreto approccio nel primo tempo, ma sterile. Nonostante qualche buona occasione l’Inter passa al 44′ e da quel minuto per il Napoli non c’è più storia. La capolista Inter vince 3-0 a Napoli e raggiunge 35 punti in classifica: +11 sul Napoli.

84′ Segna per l’Inter anche Thuram da due passi infila raccogliendo un cross rasoterra. 0-3

78′ Darmian ammonito per fallo su Kvaratskhelia

77′ Cambi Inter: fuori Dumfries (problema fisico) dentro Cuadrado. Esce anche Mkhitaryan per Frattesi

77′ Ammonito Rrahmani per un fallo

75′ escono Elmas e Lobotka, entrano Lindstrom e Zielinski

70′ Maradona ammutolito di fronte a questo risultato, così negativo al Maradona, ancora una volta. Si sentono i cori dei tifosi ospiti.

68′ Osimhen si eleva e colpisce di testa in area. La palla esce di un soffio.

67′ Esce Politano per Raspadori

61′ Raddoppio Inter ! Tutto troppo facile per gli ospiti. Cross di Lautaro per Barella che finalizza da due passi

59′ Giallo per Mkhitaryan.

58′ Ammonito Elmas per proteste

57′ il Napoli si getta in avanti con generosità. Osimhen cade in area, per l’arbitro tutto regolare, l’azione continua con Kvara che va in porta ma trova sulla sua strada ancora Sommer

47′ Dumfries resta a terra dopo una botta, staff medico in campo, fortunatamente per lui nulla di grave

21:50 Inizia il secondo tempo

45′ +3′ Termina il primo tempo con il Napoli in svantaggio al Maradona. Si individuano così le annate negative: manovre e occasioni generose ma sterili del Napoli. L’Inter capitalizza trovando il jolly al 44′ con Calhanoglu.

44′ La sblocca l’Inter. Dumfries serve Calhanoglu al limite dell’area che non sbaglia. Lascia partire un destro forte e preciso che termina nell’angolino alle spalle di Meret. 0-1

41′ Cross in area per Osimhen che solo stoppa e tira…ma non va. In altri tempi sarebbe stato un gioco da ragazzi insaccare questa palla per il nigeriano. Invece sbaglia clamorosamente.

39′ Palla da fallo laterale buona per Lautaro: Meret smanaccia e salva

32′ Lampo Napoli! Azione insistita degli uomini di Mazzarri, la palla da Kvara arriva centralmente a Politano per un tiro che si stampa sulla traversa!

30′ dopo un buon predominio azzurro nei primi 20 minuti, l’Inter inizia a pressare negli ultimi 10 con insistenza i padroni di casa nella metà campo avversaria

19′ Kvaratskhelia trova Elmas in posizione defilata ma ci prova lo stesso: ancora Sommer si oppone

18′ De Vrij esce per problemi muscolali, entra Carlos Augusto

12′ Si trovano a memoria Lautaro e Thuram che supera Meret ma tutto fermo per il fuorigioco del francese

3′ Azione Napoli: Kvaratskhelia trova Elma che dai venti metri fa partite un fendente fortissimo, Sommer intercetta e devia in angolo

2045: Partiti!

Il Napoli indossa la maglia azzurra, l’Inter arancio fluo.

Le novità azzurre: Natan terzino sinistro; Ostigard e Rrhamani coppia centrale in difesa; Elmas al posto di Zielinski (dopo il colpo rimediato con il Real Madrid mercoledì scorso, ma il polacco è in panchina); Osimhen in campo dal primo minuto

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

