LIVE – Napoli-Inter 0-0

Seguite con noi la diretta testuale di Napoli-Inter, diciottesima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo.

3′ – Annullata un’azione pericolosissima dell’Inter! Lukaku si presenta solo davanti a Meret, salta il portiere ma la difesa salva sulla linea. Solo dopo la ribattuta si alza la bandierina.

2′ – Dopo un buon avvio dell’Inter si va vedere davanti il Napoli! Insigne dalla tre quarti serve con un cross tagliato Milik, il suo colpo di testa finisce di poco alto.

INIZIA LA PARTITA! Del Napoli il primo possesso.

Le squadre rientrano in campo!!! Sta per cominciare la partita!!!

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Le formazioni UFFICIALI di NAPOLI ed INTER.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1214237992077934593

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Napoli-Inter, in diretta dal San Paolo, per la diciottesima giornata di Serie A. Il Napoli di Gattuso ha chiuso il 2019 con una vittoria, sofferta, contro il Sassuolo ed oggi cercherà di fermare una lanciatissima Inter desiderosa di raggiungere nuovamente la Juventus in testa alla classifica.

