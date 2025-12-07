Serie A

Live-Napoli-Juventus: Hojlund infila un perfetto crosso di Neres in velocità per l’1-0. Inizia la ripresa (1-0, 8′ Hojlund)

napoli-juventus

Live-Napoli-Juventus: non è mai stata una partita qualunque! Conte schiera Elmas dal 1′ a centrocampo

48′ prodigiosa discesa di Hojlund, tiro forte, deviato in angolo

21:47 inizia il secondo tempo. un cambio nei bianconeri, esce Cabal entra David

45′ + 1′ il Napoli termina in attacco, ha un’ottima opportunità da angolo. Solo il palo nega la gioia del gol a McTominay di testa. Si va a riposo sull’1-0

44′ giropalla Napoli, prova a costruire in attacco

34′ Yildiz pesca Kelly in area di rigore, il tiro alto ma era fuorigioco.

34′ Cartellino giallo per Buongiorno. Fallo su Coinceicao.

31′ contropiede della Juventus, Yildiz per Coinceicao, tiro alto

26 Stacco di testa di Giovanni Di Lorenzo sull’angolo di Noa Lang. Para in angolo Di Gregorio.

8′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rasmus Hojlund infila un perfetto crosso di Neres in velocità! 1-0

6‘ Cross di Neres sugli sviluppi di calcio d’angolo, testa di McTominay di poco fuori.

5′ Recupero palla di Neres,  Cabal mette in angolo.

20:45 inizia il match

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, McKennie; Yildiz. All. Spalletti.

