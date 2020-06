LIVE – Napoli-Juventus: inizia il primo tempo della finale

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, finale di questa edizione di Coppa Italia.

PARTITI! INIZIA IL PRIMO TEMPO DI QUESTA FINALE TRA NAPOLI E JUVENTUS

21:02 – Minuto di raccoglimento per le vittime per il CoVID-19.

21:00 – Squadre in campo. Sergio Sylvestre ha cantato l’inno nazionale in un Olimpico di Roma vuoto, un momento molto emozionante.

20:50 – Le due squadre hanno terminato l’allenamento e si sono dirette nello spogliatoio.

Tutto pronto per la sfida, con i due allenatori che hanno comunicato anche le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Juventus (4-3-3): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Il Napoli ci arriva dopo aver superato l’Inter, mentre la Juventus il Milan. L’ultima volta che si sono trovate faccia a faccia le due squadre in una finale di Coppa Italia, risale a quella famosa del 2012; finale vinta dagli azzurri per 2 a 0. Per il club azzurro, tra l’altro, oggi è stata una giornata importante anche per un altro motivo: è arrivato, ufficialmente, il rinnovo di Dries Mertens fino al 2022. Un motivo in più, per il belga, di fare bene questa sera!

