Live-Napoli-Juventus: la ribalta il Napoli con Lukaku su rigore!!! (2-1; 43′ Kolo Muani; 57′ Anguissa; 69′ Lukaku p.)

Live-Napoli-Juventus: gli azzurri sono chiamati ad un nuovo test importante per difendere il primato in classifica. Sold out al Maradona: in 53.589 allo stadio

82′ Nel Napoli entra Mazzocchi per Politano, nella Juventus esce Kolo Muani per Vlahovic

81′ Chiusura di Politano su Kolo Muani in rimessa laterale: esulta come se avesse fatto un gol!

73′ sostituzioni bianconere: Coincecao e Douglas Luiz dentro, fuori Locatelli e Nico Gonzalez

71′ ammonito Lobotka per aver fermato Mbangula in contropiede

69′ GOOOOOOOOOOOOOL! LUKAKU FA UNA FINTA E INSACCA!

68′ RIGOREEEEEE PER IL NAPOLI!!!!! Palla intelligente di Lukaku per McTominay in area che fa una finta e viene arpionato da Locatelli

65′ Motta cambia: in Mbangula e Savona,out Cambiaso e Yildiz

64′ Napoli aggressivo, fa pressing su ogni palla

63′ Chiusura di Cambiaso sul sinistro di Politano al volo, angolo

57′ GOOLOLLLLLLLLLLLL DEL NAPOOOOLIIIIII! Azione prolungata azzurra Politano di destro pennella un assist spettacolare per la testa di Anguissa! 1-1!

50′ Cross perfetto di Spinazzola, colpo di testa di Lukaku e riflesso di Di Gregorio che salva la porta, occasionissima Napoli!

19:04: inizia il secondo tempo

Pubblico delle grandi occasioni: 53.589 allo stadio Maradona per gli azzurri

45’+2′ finisce il primo tempo. Napoli in svantaggio, appare in difficoltà nell’arrivare in porta. Ospiti solidi in difesa e concreti in attacco

46′ Punizione dal limite, mancino di Politano, alto

44′ Giallo per Cambiaso, fallo (l’ennesimo) su Politano.

42′ GOL JUVENTUS. Batti e ribatti in area, tocco di Anguissa che favorisce Kolo Muani che insacca

40′ Angolo per il Napoli, Neres crossa per la testa di Anguissa, di poco fuori

39′ Anguissa recupera e permette a Lobotka di provare un destro dai 25m, pallone alto

32′ Di Gregorio sbaglia il passaggio al limite ma Locatelli salva sul recupero di McTominay

27′ Si accende una piccola rissa in campo dopo l’intervento di Thuram che commette fallo su Anguissa, non sanzionato dall’arbitro Chiffi, che più di una volta fino ad ora non è intervenuto nonostante qualche scorrettezza di troppo dei bianconeri

18′ Anguissa atterrato fallosamente al limite, Chiffi fa proseguire, alla fine di un batti e ribatti sinistro al volo di Politano, palla alta di pochissimo

12′ Azione insistita del Napoli, con cross sia da destra che da sinistra, Di Gregorio blocca la palla, era pronto Anguissa di testa

6′ Occasione Juventus: Anguissa perde palla sulla trequarti e regala palla bianconeri. Meret salva sul tiro pericolosissimo a botta sicura di Yldiz!

5′ Stadio caldissimo, tanta intensità, pressing del Napoli, partita molto sentita e partecipata

18:00: Partiti

Le formazioni:

Napoli: Meret; Di Lorenzo (C), Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Scuffet, Contini, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Conte.

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Vlahovic, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Motta.

