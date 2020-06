LIVE – Napoli-Juventus: Milik su azione, ma il tiro è fuori

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, finale di questa edizione di Coppa Italia. Premi F5 per aggiornare.



76′ – Giallo per Mario Rui per il fallo su Dybala.

Secondo cambio Juve: out Pjanic, in Bernardeschi.

71′ – Grande azione del Napoli, con Milik che si trova da solo e libero di tirare. Ma il tiro finisce oltre la traversa.

67′ – Politano, appena entrato, ci prova ma Buffon para senza grossi problemi.

Primi cambi per gli azzurri in attacco. Out Callejon e Mertens, dentro Politano e Milik.

Primo cambio per la Juventus: dentro Danilo, fuori Douglas Costa.

62′ – Dybala da fuori, ma non centra la porta.

60′ – Dopo una buona azione manovrata, Zielinski serve Fabian Ruiz dal limite dell’area ma il tiro va fuori.

57′ – Demme esce dal campo per una botta, ma non è niente di grave. La Juventus restituisce palla al Napoli.

50′ – Giallo per Bonucci dopo l’intervento su Fabian Ruiz.

Nessun cambio tra le due squadre.

Ripartiti! Comincia il secondo tempo di Napoli-Juventus

Le due squadre hanno avuto una lunga fase di studio, poi si sono create alcune azioni interessanti. Meret e Buffon protagonisti, con interventi decisivi per evitare lo svantaggio. Tutto si deciderà nel secondo tempo e negli, eventuali, rigori!

Termina il primo tempo

Ci sarà 1 minuto di recupero.

41′ – DEMME VICINO AL GOL! Dopo una grande azione portata dal Napoli ed un rimpallo fortuito, il centrocampista si trova a tu per tu con Buffon che para. Calcio d’angolo! Sugli sviluppi Insigne trova il tiro da fuori e, sempre Buffon, manda in angolo.

38′ – Grande intervento di Meret su Cristiano Ronaldo lanciato verso la porta azzurra. Il giovane portiere anticipa la possibile azione e fa svanire la possibilità al portoghese di tirare da posizione ottimale.

35′ – Il Napoli, quando ha palla, non riesce ad affondare del tutto nell’area di rigore della Juventus anche per errori. La Juventus, invece, cerca sempre di tenere il pallino del gioco.

27′ – Dybala tenta il tiro dopo uno stop ma Meret lo anticipa e blocca.

26′ – Il Napoli sventa una punizione battuta da Dybala.

23′ – Grandiosa punizione di Insigne che passa sulla barriera, ma prende il palo pieno!

22′ – Calcio di punizione da posizione interessante per gli azzurri dopo una bella azione.

21′ – Fino ad ora le due squadre non si sono mai fatte trovare impreparate sulle possibili ripartenze.

13′ – Mario Rui, dopo lo sviluppo del calcio d’angolo, riesce ad entrare in area di rigore ma cade giù dopo un contatto con Alex Sandro. Ma sembrano non esserci gli estremi per un calcio di rigore; sul contropiede successivo Callejon subisce fallo.

9′ – La Juventus tiene il possesso palla, con il Napoli che prova a prenderla di sorpresa con le ripartenze.

5′ – Errore clamoroso di Callejon con un passaggio all’indietro intercettato da Dybala. Cristiano Ronaldo prova a piazzarla ma trova Meret ben posizionato.

PARTITI! INIZIA IL PRIMO TEMPO DI QUESTA FINALE TRA NAPOLI E JUVENTUS

21:02 – Minuto di raccoglimento per le vittime per il CoVID-19.

21:00 – Squadre in campo. Sergio Sylvestre ha cantato l’inno nazionale in un Olimpico di Roma vuoto, un momento molto emozionante.

20:50 – Le due squadre hanno terminato l’allenamento e si sono dirette nello spogliatoio.

Tutto pronto per la sfida, con i due allenatori che hanno comunicato anche le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. Juventus (4-3-3): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Il Napoli ci arriva dopo aver superato l’Inter, mentre la Juventus il Milan. L’ultima volta che si sono trovate faccia a faccia le due squadre in una finale di Coppa Italia, risale a quella famosa del 2012; finale vinta dagli azzurri per 2 a 0. Per il club azzurro, tra l’altro, oggi è stata una giornata importante anche per un altro motivo: è arrivato, ufficialmente, il rinnovo di Dries Mertens fino al 2022. Un motivo in più, per il belga, di fare bene questa sera!

