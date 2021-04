LIVE – Napoli-Lazio (2-0 Insigne 8’; Politano 12′)

LIVE – Sfida Champions di fondamentale importanza tra il Napoli di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Segui con noi la diretta testuale.

15′ Ammonito Manolas per un duro intervento a centrocampo.

11′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!! RIPARTENZA MAGISTRALE DEL NAPOLI E POLITANO CONCLUDE CON UN MERAVIGLIOSO SINISTRO…2-0!!!

8’ GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!! LORENZO INSIGNE TRASFORMA DAL DISCHETTO…È 1-0!!!

3’ Clamoroso al Maradona! Contropiede Lazio e contatto sospetto in aria: si va al Var ma è rigore per il Napoli per un fallo precedente su Manolas!!!

CI SIAMO, INIZIA LA GARA!!!

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi (in panchina Farris)

