LIVE – NAPOLI – LAZIO: perdono gli azzurri contro la Lazio di Sarri (1-2; Luis Alberto 30′; Zieliński 33′; Kamada 52′)

Per la terza giornata di campionato Napoli Lazio allo stadio Maradona con Kvara dal 1′ per un match che sarà visto in 5 continenti.

90’+7 finisce la gara. Il Napoli perde in casa la sua prima partita in questo campionato prima della sosta. Un secondo tempo di gioco poco lucido e poco incisivo condanna gli azzurri a questa sconfitta ad opera degli uomini di Sarri che pure erano in classifica a zero punti. Un match che va analizzato bene in chiave futura per evidenziare criticità e trovare soluzioni.

90′ concessi 7 minuti di recupero

88′ l’arbitro ammonisce Sarri

84′ Napoli calato di gran lunga nel secondo tempo. Poca lucidità e costruzione sterile del gioco. Arrembante a tratti in avanti per agganciare il pari.

83′ Garcia inserisce Simeone al posto di Zielinski

75′ Nel Napoli esce Politano ed entra Lindstrom, al suo debutto in maglia azzurra.

71′ Altro Gol annullato alla Lazio! Guendouzi, segna con un tiro a giro. Il VAR annulla la rete per una posizione di fuorigioco di Zaccagni.

67′ Gol annullato alla Lazio! Zaccagni tutto solo supera Meret sul secondo palo. Era però in fuorigioco e il VAR annulla.

65′ due cambi nel Napoli: Mario Rui e Raspadori al posto di Olivera e Kvaratskhelia.

64′ Per la Lazio: fuori Kamada ed esordio in Serie A per Guendouzi.

52′ LAZIO di nuovo in gol. Zieliński perde palla a centrocampo: contropiede laziale con Felipe Anderson e Luis Alberto che lascia il tiro a Kamada. Solo mette a punto un diagonale che supera Meret (1-2)

21:50 Inizia il secondo tempo!

Napoli che ha iniziato bene ma non è riuscito a concretizzare le azioni costruite. La Lazio brava ad avere pazienza, ad arginare i pericoli e ad andare finanche in gol con un colpo di tacco. Napoli pronto a reagire e a pareggiare con Zielinski.

21:33 finisce il primo tempo!

45′ L’arbitro assegna 2 minuti di recupero.

34′ Giallo per Rudi Garcia, ammonito per proteste

33′ – GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!! Reagiscono subito gli azzurri! Zielisnki calcia dal limite. Palla deviata da Romagnoli che finisce alle spalle di Provedel per l’1-1.

30′ LAZIO in vantaggio. Cross di Felipe Anderson sul versante destro che viene rimpallato. Al secondo tentativo, la palla finisce sui piedi di Luis Alberto che, di tacco, beffa Meret!

26′ ammonito Zaccagni per un fallo a metà campo.

20′ di potenza Kvaratskhelia cerca la porta dal limite. Anche stavolta palla deviata in angolo.

13′ Osimhen di testa raccoglie da calcio d’angolo e sfiora il gol di pochissimo

10′ giusto l’approccio degli azzurri. In pressing continuo costringono gli avversari nella loro metà campo.

​​​​​​3′ Kvaratskhelia pericoloso! Si accentra e piazza il suo destro: il tiro viene deviato in corner.

20:45 Partiti!!!

20:44 – Minuto di silenzio per le vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo.

20:42 le formazioni sono sul terreno di gioco. Il Napoli veste la terza maglia (nera)

20:00 Le squadre sono in campo per la rifinitura prepartita.

Ufficiali le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

