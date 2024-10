Live-Napoli-Lecce: vincono gli azzurri con il gol di Di Lorenzo!!!! (1-0; 73′ Di Lorenzo)

Live-Napoli-Lecce: nella squadra di Conte rientra Meret; tridente nuovo con Ngonge e Neres al posto di Politano e Kvara. 51.103 spettatori al Maradona

90′ + 4′ Il Napoli vince 1-0 con il Lecce in casa: non la migliore prestazione degli azzurri che però portano a casa i tre punti e consolidano il primato in classifica. Tanto lavoro attende la squadra di Conte: da martedì il Napoli si troverà ad affrontare una serie di gare alquanto impegnative (Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino, Lazio….)

89′ Ammonito Olivera per proteste.

87′ Fallo in favore del Lecce al limite dell’area. Sulla punizione nulla di fatto

85′ Fuori Lukaku e dentro Folorunsho.

77′ Big Rom si lancia da solo e viene atterrato da Pierotti che si prende il giallo.

76′ Lancio di 50m di Buongiorno, super aggancio di Lukaku che serve Raspadori, Jack spara altissimo

73′ GOOOOOOLLLLL PER IL NAPOLI!!! DI LORENZOOOO E STAVOLTA è GOOOOLLLLL : corner Napoli, colpo di testa di McTominay e sulla respinta Di Lorenzo insacca!

70′ Kvara e Raspadori entrano per Neres e Gilmour

69′ Dentro Sansone e Pierret, fuori Banda e Rafia

68′ Lecce chiuso in difesa, Napoli in avanti che prova a scardinare il muro

61′ Contatto tra Banda e Politano in area di rigore! Il giocatore leccese frana sull’esterno azzurro e lo colpisce con la testa. Dal controllo al Var non scaturisce nulla. Ammonito Stellini per proteste.

56′ Esce Ngonge per Politano

54′ Lukaku si trova una palla favorevolissima sotto porta ma forse troppo sbilanciato tira alle stelle

51′ Ammonito Di Lorenzo che commette fallo su Banda a metà campo

16:04 inizia il secondo tempo

45′ + 2′ Finisce il primo tempo in pareggio senza gol. Conte dovrà studiare qualcosa per sbloccare il match. Il Napoli dà la sensazione di avere nelle mani la carta vincente ma deve spingere di più per avere la meglio.

42′ Sinistro potentissimo di Ngonge, Falcone intercetta e mette in corner!

36′ Cure mediche per Krstovic per una botta al piede sinistro. Si rialza.

35′ Meret interviene sul colpo di testa ravvicinato di Baschirotto e poi di Buongiorno su Gaspar. Salvataggio sulla linea.

25′ Gol Napoli: azione prolungata del Napoli, Di Lorenzo sfrutta l’occasione e firma il vantaggio…. ma il Var annulla per fuorigioco

23′ si fa vedere Neres, scambia, tutto bene, tranne il tiro finale, debole, blocca Falcone

19′ Giallo per Ngonge che perde palla e commette fallo.

15′ primo quarto d’ora di studio per il Napoli che prova a costruire e affondare il colpo in avanti ma i salentini fanno buona guardia provando quando capita anche qualche contropiede

15.00 – PARTITI AL MARADONA!!!

La SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale annuncia che Contini e Spinazzola non saranno del match per un affaticamento muscolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku,Ngonge. All.Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Pierotti; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All.Gotti

Comments

comments