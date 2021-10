LIVE – Napoli-Legia Varsavia (0-0): Mertens vicino al gol

Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Legia Varsavia, sfida valida per il terzo turno di Europa League. Premi F5 per aggiornare.

28′ – Altro recupero sulla trequarti avversaria questa volta da parte di Insigne. Il capitano serve Mertens e quest’ultimo dà a Lozano che tira, ma il portiere del Legia para. Angolo, dove Anguissa prova a rendersi pericoloso. Di nuovo angolo.

26′ – Lozano recupera un gran pallone e serve Mertens che però perde troppo tempo e si fa recuperare. Sul successivo angolo il Napoli non riesce a sfruttare la situazione.

20′ – Mertens vicino al gol con un gran tiro che finisce di poco fuori. Azione iniziata da Insigne e Anguissa che passano a Lozano ed il Chucky, di testa, fa da sponda al belga che calcia al volo.

16′ – Gran palla recuperata da Anguissa che serve Lozano, il suo tiro è deviato e c’è angolo. L’angolo però non è sfruttato al meglio.

11′ – Splendida azione del Napoli con Insigne che in dribbling ne salta un paio ma non riesce a tirare. Sulla palla vagante Mertens prova il tiro ma il portiere del Legia devia in angolo ed è un nulla di fatto.

5′ – Schema da calcio d’angolo: Insigne serve Mertens fuori area, conclusione al volo del belga rimpallata.

4′ – Bella combinazione tra Mertens e Insigne che porta al primo calcio d’angolo della partita.

2′ – Palla in verticale per Josué, beccato però in fuorigioco di rientro.

PARTITI! Primo pallone giocato dagli ospiti, il Legia Varsavia

20:52 – Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono pronte per iniziare il match.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, annunciate poco fa:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

LEGIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes; Muci All. Michniewicz

Il Napoli di Spalletti cerca la prima vittoria in Europa League per risollevare la situazione nel girone di Europa League; il Legia Varsavia, invece, ci arriva da capolista a punteggio pieno. Ci si aspetta un bel po’ di cambi da parte del tecnico azzurro per questa partita con Osimhen che non dovrebbe partire dal primo minuto.

