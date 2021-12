LIVE – Napoli-Leicester 3-2: Elmas porta di nuovo in vantaggio gli azzurri

Premi F5 per aggiornare.

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Leicester, gara valida per la sesta giornata del Girone C di Europa League. Ricordiamo che con una vittoria gli azzurri accederebbero quantomeno agli spareggi con le terze della Champions mentre con una vittoria e una contemporanea non vittoria dello Spartak Mosca contro il Legia, il Napoli si classificherebbe al primo posto. Un risultato differente dal successo condannerebbe gli azzurri agli spareggi di Conference League o all’eliminazione diretta in virtù del risultato di Varsavia.

55′ – Occasione clamorosa per il Leicester con Maddison che a tu per tu con Meret colpisce il palo.

53′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli di nuovo in vantaggio con Elmas che in area di rigore batte Schmeichel e realizza la sua doppietta personale.

45′ – Subito occasione per il Napoli con Ounas che calcia sul primo palo dalla destra ma Schmeichel respinge.

19:53 – Inizia il secondo tempo, calcio d’inizio affidato al Napoli.

49′ – Finisce il primo tempo, squadre al riposo sul punteggio di 2-2.

45′ – Sono stati concessi 4 minuti di recupero.

42′ – Infortunio per Lozano che sbatte su un avversario e resta a terra per una botta al volto. L’attaccante messicano è costretto ad uscire, al suo post entra Malcuit.

33′ – Pareggia il Leicester con un gran gol dal limite di Dewsbury-Hall.

27′ – Gol del Leicester, Evans accorcia le distanze con un tiro di sinistro che si insacca alla spalle di Meret dopo un rimpallo in area.

24′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL il Napoli raddoppia con Elmas che viene servito a porta vuota da Petagna e segna il più facile dei gol.

19′ – Occasione per il Leicester con Ndidi che calcia da posizione centrale all’interno dell’area ma Rrahmani respinge con il volto.

17′ – Occasione per il Napoli che arriva al tiro ancora con Ounas ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

4′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL il Napoli sblocca il risultato con Ounas che raccoglie un tiro deviato di Petagna e batte Schmeichel con un tiro ad incrociare col destro.

3′ – Prima occasione della partita per il Leicester con Maddison che calcia da buonissima posizione dentro l’area ma Meret para.

18:45 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato al Leicester.

Formazioni Ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Lozano, Elmas; Petagna. All. Spalletti

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Dewsbury-Hall, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.

LA SESTINA ARBITRALE.

ARBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna);

assistenti di linea: Cebrián Devís e del Palomar (entrambi spagnoli)

IV uomo: Luis Munuera (Spagna);

addetto al VAR: Martínez Munuera (Spagna);

assistente al VAR: Willy (Francia).

