LIVE-NAPOLI-MILAN – Champions League. Secondo tempo: Napoli prova a raddrizzare la partita (0-1 43′ Giroud)

Partita decisiva per Napoli e Milan allo Stadio Maradona per il passaggio alle semifinali di Champions. Si parte dall’1-0 dei rossoneri a San Siro nella gara d’andata.

76′ Il Napoli continua a manovrare in attacco…ma i varchi sono tutti chiusi, anche se il Milan fino ad ora ha speso molto

74′ Ultimi due cambi per il Napoli: Raspadori e Ostigard al posto di Zielinski e Rrahmani.

72′ Zielinski da fuori area con sinistro a giro: e palla in angolo.

68′ Cambio per gli ospiti: Origi prende il posto di Giroud.

64′ Occasione per il Napoli! Cross dalla sinistra: Olivera di testa fallisce da pochi passi.

62′ Sostituzione per il Napoli: Elmas al posto di Ndombele

59′ Nel Milan fuori Brahim Diaz, dentro Junior Messias.

58′ Di nuovo Kvaratskhelia salta due avversari e calcia col sinistro: alto e fuori misura la sua conclusione.

54′ Come nel primo tempo il Napoli conduce il gioco ma non trova spazio.

47′ Dribbling di Kvaratskhelia su Calabria e sinistro da fondocampo che termina di poco alto sulla traversa.

22:09 Inizia il secondo tempo. Nessun cambio.

Il Napoli generoso, arrembante, conduce la gara sempre in attacco ma è poco lucido e non trova mai la porta. Concesso poco a Osimhen dalla difesa milanista. Premiata la tattica rossonera: il Milan riesce a tamponare al meglio tutte le azioni e si rende molto pericoloso in contropiede. Fallisce un calcio di rigore al 21′, un gol facile facile al 27′ e poi insacca il vantaggio al 43′.

45′ L’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Attacchi sterili del Napoli. Sul finale di primo tempo ammoniti sia Tonali per fallo su Osimhen e poi a seguire Di Lorenzo. Termina la prima frazione di gioco 0-1.

43′ Gol del Milan. Ndombele perde palla e Leao in contropiede, supera sia Di Lorenzo che Rrhamani. Per lui un gioco da ragazzi mettere al centro per Giroud che tutto solo deposita alle spalle di Meret.

37′ Lozano riceve palla e finisce a terra su un intervento di Leao. Check in corso. E’ solo angolo

33′ Due cambi nel Napoli: Lozano per Politano e Olivera per Mario Rui (in sofferenza per un problema muscolare)

31′ Politano si invola sulla destra, Theo ha la meglio ma e poi si accascia e non ce la fa,

27′ Poche palle gioca il Milan ma riesce a comunque a filtrare. Giroud doi nuovo in ottima posizione di fronte a Meret: il portiere azzurro compie una nuova prodezza e gli nega la porta

26′ Il Napoli riprende il ritmo incessante, costruisce in avanti ma fino ad ora nessuna azione ha impensierito Maignan

21′ Giroud sulla palla. Meret intuisce e para il tiro sulla sua sinistra. Il punteggio resta sullo 0-0

20′ La prima discesa del Milan in area napoletana vede Leao protagonista con Mario Rui che lo atterra. Calcio di Rigore per i rossoneri.

16′ Dribbling intenso di Kvaratskhelia ma il tiro viene murato

13′ Politano protagonista di una bella azione: si accentra e tira, di poco fuori,

10′ Inizio molto convincente del Napoli, forte pressing sul il Milan che tocca poche palle.

4′ Fallo su Kvaratskhelia al limite dell’area: punizione per il Napoli. Batte Mario Rui, palla deviata in angolo dalla barriera.

2′ Combinazione Kvaratskhelia, Ndombele, Zielinski: Krunic lascia sfilare, nulla di fatto.

21:00 Partiti!!!!

20:55 – Le squadre entrano in campo! Al Maradona il pubblico delle grandi occasioni. Festante come mai visto prima, se pensiamo agli ultimi mesi. Il fatidico momento dell’inno della Champions League a Napoli, si conferma qualcosa di veramente unico in termini di partecipazione e di decibel!

Formazioni Ufficiali:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

